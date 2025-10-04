Eishockey-Oberliga Fünf Gegentore am Stück besiegeln Pleite der Stuttgart Rebels
Die Puck-Jäger von der Waldau mussten beim SC Riessersee eine Niederlage hinnehmen. Hoffnung machen aber die ersten und letzten Minuten.
Oberbayern ist bislang kein gutes Pflaster für die Stuttgart Rebels. Mit 4:7 verlor der Eishockey-Oberligist am Freitagabend das Auswärtsspiel beim SC Riessersee. Zuvor war das Team von Chefcoach Jan Melichar bereits bei den Tölzer Löwen mit 4:12 unter die Räder gekommen. Gegen Riessersee legten die Waldauer indes einen guten Start und ein starkes letztes Drittel hin – zwischenzeitliche fünf Gegentreffer besiegelten aber die Niederlage.