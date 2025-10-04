 
  Fünf Gegentore am Stück besiegeln Pleite der Stuttgart Rebels

Eishockey-Oberliga Fünf Gegentore am Stück besiegeln Pleite der Stuttgart Rebels

Eishockey-Oberliga: Fünf Gegentore am Stück besiegeln Pleite der Stuttgart Rebels
1
Nico Geidl (rechts) erzielte zwei Tore für seine Rebels, konnte die Niederlage gegen den SC Riessersee ebenfalls nicht verhindern. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Puck-Jäger von der Waldau mussten beim SC Riessersee eine Niederlage hinnehmen. Hoffnung machen aber die ersten und letzten Minuten.

Sport: Dominik Grill (grd)

Oberbayern ist bislang kein gutes Pflaster für die Stuttgart Rebels. Mit 4:7 verlor der Eishockey-Oberligist am Freitagabend das Auswärtsspiel beim SC Riessersee. Zuvor war das Team von Chefcoach Jan Melichar bereits bei den Tölzer Löwen mit 4:12 unter die Räder gekommen. Gegen Riessersee legten die Waldauer indes einen guten Start und ein starkes letztes Drittel hin – zwischenzeitliche fünf Gegentreffer besiegelten aber die Niederlage.

 

„Wir haben insgesamt 30 Minuten ein sehr ordentliches Spiel gemacht“, konstatiert Roland Schmid, Geschäftsführer der Rebels. In der dreizehnten Minute besorgte Nico Geidl per Konter die Führung für die Gäste, die allerdings nur rund 30 Sekunden hielt. Tobias Echtler brachte die Oberbayern wieder auf Augenhöhe, ehe der nunmehr Fünftplatzierte mit vier weiteren Toren in den folgenden, drittelübergreifenden 20 Minuten davonzog. „Wir haben gegen einen starken Gegner leider das Momentum aus der Hand gegeben“, hadert Schmid.

Den Lauf der Gastgeber konnte Leon Kreps mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5 brechen (33.), bevor Riessersee dank Tim Hettich den alten Abstand kurz vor Ende des zweiten Drittels wiederherstellte (39.). Im letzten Abschnitt lebte der Kampfgeist der Rebels wieder auf: Der Sportliche Leiter und Stürmer Matt Pistilli – im Goldhelm des Team-Topscorers unterwegs – traf zum 3:6 (44.), ehe Nico Geidl mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:6 aus Sicht der Stuttgarter verkürzte (47.). Die aufkeimende Hoffnung machte schließlich Colley Parker per Empty-Net-Goal zunichte (59.), nachdem die Rebels in den Schlussminuten einen sechsten Feldspieler für den Torhüter Erik Eder eingewechselt hatten.

Nichtsdestotrotz stellte Coach Melichar auf der anschließenden Pressekonferenz klar: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Fight im letzten Drittel. So müssen wir 60 Minuten spielen.“ Auch Schmid weiß positive Schlüsse zu ziehen: „In der Vergangenheit haben wir viele Strafzeiten gefressen, aber gegen Riessersee waren wir sehr diszipliniert.“ Insgesamt holten sich die Rebels, die durch die Pleite auf den elften Tabellenplatz abgerutscht sind, lediglich sieben Strafminuten ab, das Heimteam kam auf deren 15.

Die nächste Partie steht für die Stuttgarter am Sonntagabend an (17.30 Uhr). Zu Gast auf der heimischen Waldau ist der Deggendorfer SC.

Eckdaten

Tore:
0:1 Geidl (12:31), 1:1 Echtler (13:02), 2:1 Höller (16:04), 3:1 Colley (21:29), 4:1 Soudek (28:12), 5:1 Höller (32:14), 5:2 Kreps (32:36), 6:2 Hettich (38:15), 6:3 Pistilli (43:15), 6:4 Geidl (46:05/Überzahl), 7:4 Colley (58:41).

Strafzeiten:
Riessersee 15 Minuten/Stuttgart sieben Minuten.

Zuschauer:
1250

