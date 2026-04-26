Eishockey Stuttgart Rebels: Auch Daniel Pronin bleibt ein Rebel

Anders wie in den Jahren zuvor konnte der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in Tom Coolen schnell einen Nachfolger für Interimscoach Eu Jin Yap präsentieren. Und auch die Vertragsverhandlungen schreiten voran. Wenn auch bislang keine Neuverpflichtungen vermeldet wurden, so haben sich zumindest einige Akteure bereit erklärt, erneut in der im September beginnenden Oberliga-Runde für die Stuttgarter auf Puckjagd zugehen.

Die Routiniers Jannik Herm, Matthew Pistilli und Toni Ritter haben ihre Unterschrift schon länger getätigt, nun sind weitere gefolgt. Auch Fabian Renner verlängert bei den Stuttgart Rebels So hängt der Stammverteidiger David Kirchhoff eine weitere Saison auf der Waldau dran, geht damit in sein viertes Rebel-Jahr. Zuletzt stand er 50 Mal auf dem Eis, traf fünf Mal ins Netz und leistete 13 Vorlagen. In ihre dritte Spielzeit gehen die Stürmer Fabian Renner und Calvin Fischer. Letzterer ist ein Eigengewächs und zudem auch in der Abwehr einsetzbar. Auch Daniel Pronin bleibt den Stuttgarter erhalten. Der 24-jährige Deutsch-Amerikaner bestritt seine erste Saison 2024/25 auf der Waldau. Der schnelle, wendige Angreifer spielte zuletzt eine gute Saison, brachte es bei 49 Einsätzen auf 15 Tore und zehn Assists.