Eishockey Stuttgart Rebels Auch Daniel Pronin bleibt ein Rebel
Der 24-jährige Angreifer hat beim Eishockey-Oberligisten Stuttgarter Rebels ebenso verlängert wie auch David Kirchhoff, Calvin Fischer und Fabian Renner.
Der 24-jährige Angreifer hat beim Eishockey-Oberligisten Stuttgarter Rebels ebenso verlängert wie auch David Kirchhoff, Calvin Fischer und Fabian Renner.
Anders wie in den Jahren zuvor konnte der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in Tom Coolen schnell einen Nachfolger für Interimscoach Eu Jin Yap präsentieren. Und auch die Vertragsverhandlungen schreiten voran. Wenn auch bislang keine Neuverpflichtungen vermeldet wurden, so haben sich zumindest einige Akteure bereit erklärt, erneut in der im September beginnenden Oberliga-Runde für die Stuttgarter auf Puckjagd zugehen.