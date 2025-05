Das Zusammenspiel aus Vanilleeis, Erdbeerpüree und weißen Schokoladenstückchen ist ein zeitloser Eisklassiker. Wir haben aufgelistet, wo ihr in Stuttgart Spaghetti-Eis löffeln könnt.

Jessica Morlock 24.05.2025 - 11:00 Uhr

Spaghetti-Eis entstand durch einen Zufall? Tatsächlich war die 1969 erfundene Eiskreation ein Versehen des damals 17-jährige Dario Fontanella. Der in Süddeutschland lebende Italiener kannte sich sowohl mit Eis als auch mit Spätzle aus. Eines Tages experimentierte er mit einer Spätzlepresse in der Eisdiele seines Vaters. Seine Idee: Eisnudeln in den Farben der italienischen Flagge herstellen. Dafür drückte er Pistazien-, Zitronen- und Erdbeereis durch das Gerät, was in einer undefinierbaren Soße endete.