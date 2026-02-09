Die Olympischen Spiele 2026 live im TV und Stream

Wo können Wintersport-Fans die Wettkämpfe live verfolgen? Die Medienrechte für die Olympischen Winterspiele 2026 wurden vom IOC an die Europäische Rundfunkunion (EBU) und Warner Bros. Discovery vergeben. Die Spiele werden somit wie gewohnt live bei ARD, ZDF und Eurosport / discovery+ zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick

Pay-TV : -

: - Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, discovery+

Deutscher Eiskunstlauf-Kader der Frauen und Männer für Olympia 2026

Das ist der deutsche Kader der Männer und Frauen im Eiskunstlauf bei den Olympischen Spielen 2026.