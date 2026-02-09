Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Eiskunstlauf fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
09.02.2026 - 13:55 Uhr
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verkörpert der Eiskunstlauf wie kaum eine andere Disziplin die Symbiose aus Athletik und Ästhetik. Anspruchsvolle Choreografien, technische Präzision und eindrucksvolle Musik machen die Wettbewerbe zu den emotionalen Glanzpunkten der Spiele. An insgesamt zwölf Wettkampftagen kämpfen die besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer der Welt um die begehrten olympischen Medaillen.