Die Olympischen Winterspiele finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Programm im Eiskunstlauf.
16.02.2026 - 15:17 Uhr
Mit den Olympischen Winterspielen steht ein absolutes Sport-Highlight an. Eiskunstlauf ist bereits seit den ersten Olympischen Spielen 1924 ein wesentlicher Bestandteil im Olympia-Kalender. In den insgesamt fünf Wettbewerben in der Milano Ice Skating Arena in Mailand liefern sich die besten Eiskunstläufer der Welt einen spannenden Kampf um die Medaillen.