Die Olympischen Winterspiele finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Programm im Eiskunstlauf.

Digital Desk: Kai Winderl

Mit den Olympischen Winterspielen steht ein absolutes Sport-Highlight an. Eiskunstlauf ist bereits seit den ersten Olympischen Spielen 1924 ein wesentlicher Bestandteil im Olympia-Kalender. In den insgesamt fünf Wettbewerben in der Milano Ice Skating Arena in Mailand liefern sich die besten Eiskunstläufer der Welt einen spannenden Kampf um die Medaillen.

 

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung der Wettbewerbe im Eiskunstlauf bei Olympia 2026.