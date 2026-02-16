In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung der Wettbewerbe im Eiskunstlauf bei Olympia 2026.

Eiskunstlauf bei den Winterspielen 2026: Termine und Zeitplan

Bei den olympischen Wettkämpfen im Eiskunstlauf gibt es insgesamt fünf Entscheidungen. Die Medaillen werden zwischen dem 8. und 19. Februar vergeben. Am Montag können Minerva Hase und Nikita Volodin aus Deutschland olympischen Gold holen. Um 19:46 Uhr schaltet das ZDF live zur Paarlauf-Kür. Den genauen TV-Plan des heutigenTages bekommt ihr hier.

Der Zeitplan im Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen: