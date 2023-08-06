Archäologen haben im Hegau im Landkreis Konstanz eine sensationelle Entdeckung gemacht: Sie fanden den originalen Eingang zu einem bislang nahezu unerforschten altsteinzeitlichen Höhlenfundplatz. Wir stellen Ihnen diesen Fund und die schönsten Höhlen auf der Schwäbischen Alb vor.
01.05.2026 - 18:47 Uhr
Die Schwäbische Alb kennt viele geheimnisvolle Einstiege in die Unterwelt. Manchmal führt der Weg durch breite Öffnungen oder eine fest verankerte Stahltür in die Tiefe, manchmal auch nur durch einen schmalen Spalt im Fels.