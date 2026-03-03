Eklat um Schulbegleitung: ASB Stuttgart schaltet wegen Millionen-Außenständen Schiedsstelle ein

Die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Stuttgart und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wegen der fristlosen Kündigung in der Schulbegleitung wird inzwischen hauptsächlich über Anwälte ausgetragen. Aber auch die Einigungsstelle des Landes wird sich bald als Schiedsstelle mit dem Streit befassen. Der ASB Stuttgart wird in den nächsten Tagen, spätestens kommende Woche, die Institution anrufen. Das hat ASB-Geschäftsführer Markus Mitzenheim gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Der Hintergrund sind die hohen Außenstände, die der Träger beklagt – allein 1,3 Millionen seit September für die Schulbegleitung. „Seit September haben wir keinen Euro gesehen“, so Mitzenheim.