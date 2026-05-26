Elefanten in der Wilhelma: Pama und Zella – welches kleine Tier die alten Damen in Aufregung versetzt

An diesem bewölkten Tag ist in der Wilhelma viel los. Nicht nur viele Kindergarten- und Schulkinder sind unterwegs. Sie sammeln sich bei den asiatischen Elefanten. Die tonnenschweren, größten Landsäugetiere der Welt sorgen für viel Aufmerksamkeit. Pama, die in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, zeigt trotz ihres hohen Alters noch jede Menge Aktions- und Lebensfreude. Gerade hebt sie ihr rechtes Vorderbein hoch, richtet sich auf, öffnet ihren Mund und schüttelt mir ihrem Rüssel geschickt an einer Plastiktonne mit Löchern, die weit oben an einem Stamm hängt. Heraus fallen kleine Elefanten-Leckerli, die sie mit dem Rüssel einsammelt und verspeist. Es sind gepresste Heu-Pellets, wie Tierpfleger Michael Koch verrät.