Elektroauto-Produktion in Rastatt: Einblicke in den Fertigungsprozess des neuen Mercedes CLA

Es ist schwül-warm, es riecht nach Reifen und erhitztem Kunststoff und man hört, dass im Hintergrund mit Metall gearbeitet wird in der Produktionshalle des neuen vollelektrischen Mercedes CLA im Werk in Rastatt nahe Karlsruhe. An einem Mittwoch Anfang Juni zeigt Jan Gärtner die Produktion des neuen Autos. Er leitet die Montagehalle, in der die vollelektrische Kompaktklasse vom Band läuft – auf einer Linie zusammen mit der A-Klasse und dem Kompakt-SUV GLA. Dass der CLA in Rastatt produziert wird, versteht Vorstandschef Ola Källenius als Statement, wie er vor Ort betont.