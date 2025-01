Zu den maßgeblichen Rettern des deutschen Elektroflugzeugbauers zählt der slowakische Unternehmer Marian Boček. Unter den Geldgebern ist die Investmentgesellschaft DTM Investments, wie ein Sprecher des Investorenkonsortiums MUC sagte. Wie dem slowakischen Handelsregister zu entnehmen, gehört DTM dem früheren Investmentbanker. Zuerst hatte darüber die „Bild“-Zeitung berichtet.

Boček ist in der europäischen Elektrobranche kein Unbekannter: Ehrgeizigstes Projekt des Unternehmers ist der Aufbau eines großen Batterieherstellers namens Inobat in seiner slowakischen Heimat. Laut „Bild“ will Boček 150 MiIlionen Euro in Lilium investieren, er wäre damit Großinvestor. Das Investorenkonsortium MUC will jedoch keine Zahlen zum Beitrag der einzelnen Geldgeber nennen.

Investoren stellen 200 Millionen Euro zur Verfügung

Lilium hatte im Herbst Insolvenz angemeldet, weil das Geld für den Aufbau der Produktion fehlte. Kurz vor Weihnachten hatte dann das Investorenkonsortium MUC den Kaufvertrag für das Betriebsvermögen der beiden Lilium-Tochtergesellschaften Lilium GmbH und Lilium eAircraft unterzeichnet. Insgesamt wollen die an dem Konsortium beteiligten Investoren Lilium 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Nicht alle Investoren sind namentlich bekannt, dazu gehört aber auch der deutsche Batterieentwickler und -hersteller CustomCells.

Lilium wird geleitet von dem früheren Airbus-Manager Klaus Roewe. Kunden und Kapitalanleger hatten in das bis zum Insolvenzantrag an der US-Börse Nasdaq gelistete Unternehmen bereits 1,5 Milliarden Euro investiert. Das Investorenkonsortium will die Neuaufstellung noch im ersten Quartal abschließen.