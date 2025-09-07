Die Hip-Hopper aus Stuttgart feiern während des Finales der European League of Football ihre Premiere in der Fußball-Arena ihrer Heimatstadt.

Es war ihr erster Auftritt überhaupt in der Arena in Stuttgart, und diesen werden auch „Die Fantastischen Vier“ so schnell nicht vergessen: Denn es war kein langes Konzert, das sie in der Cannstatter Kurve spielten, sondern das Quartett war Teil des Finales der European League of Football (ELF) zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings. Die Hip-Hopper aus Stuttgart gestalteten mit Unterstützung der Cheerleader die Halbzeit-Show – und begeisterten die Fans in der MHP-Arena.

 

Michi Beck stand im VfB-Trikot auf der Bühne, nach dem Auftaktsong „Troy“ erklärte die Stuttgarter Band, wie sehr sie sich über ihre Premiere im Fußballstadion ihrer Heimatstadt freut: „Schön, dass wir hier sein dürfen! Es sind zwei grandiose Mannschaften, denen wir ein faires Spiel wünschen.“

Anschließend folgten die Hits „Wie weit“, „MfG – Mit freundlichen Grüßen“ und „Zusammen“, ehe sich „Die Fantastischen Vier“ nach vier Songs wieder verabschiedeten. Das Ende des Spiels werden die Hip-Hopper nicht mehr im Stadion erleben: Noch am Sonntagabend hat die Band einen weiteren Auftritt in Zwickau. Dann mit einem kompletten Konzert.