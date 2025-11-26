 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern

Elisabeth und Reinhard Hauff Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern

Elisabeth und Reinhard Hauff: Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern
1
Elisabeth und Reinhard Hauff Foto: Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff

Nicht nur für Stuttgart ist es ein Verlust: Die Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff hat geschlossen. Das Kunst-Traumpaar hat neue Ziele.

Wer in die Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff wollte, musste nach oben. Stuttgart-Mitte, Paulinenstraße 47, fünfter Stock. Ein schmaler Gang dann, fast versteckt rechts ein Arbeitsraum, der auch Bibliothek und Besprechungszimmer war. Dort – umgeben von Büchern und Katalogen: Elisabeth und Reinhard Hauff. Ein Paar auf der Suche – nach Nahrung für das Gehirn, nach Impulsen, im besten Sinn mit- und weiterzudenken.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Galerie Hauff in Stuttgart: Elisabeth und Reinhard Hauff mit Paukenschlag zum Galerie-Finale

Galerie Hauff in Stuttgart Elisabeth und Reinhard Hauff mit Paukenschlag zum Galerie-Finale

Elisabeth und Reinhard Hauff wollen es noch einmal wissen: Zum offiziellen Finale ihrer Galerie in Stuttgart machen sie die Räume zur Performance-Bühne.

Elisabeth und Reinhard Hauff bleiben neugierig, entwickeln weiter Projekte. Nicht mehr aber und mit ihrer Galerie. Das ist ein Verlust. Aber auch eine Aufforderung an die Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart wie auch an das Publikum. Das Modell Privatgalerie ernst zu nehmen, auf die Möglichkeiten zwischen Ausstellungen vor Ort, Messebeteiligungen sowie Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen der durch die Galerie betreuten Künstlerinnen und Künstler und nicht zuletzt das Begründen und Entwickeln von Sammlungen mit klarer Position und langem Atem zu reagieren.

Immer wieder waren die Galerieräume neu erlebbar – hier 2022 mit Werken von Frank Ahlgrimm Foto: Bernhard Kahrmann

Den Gang geradeaus ging es hinein in die Kunst. Internationale Gegenwartskunst von höchster Qualität. Kunst, die Fragen stellt. 2018 etwa „Wie kommunizieren wir? Und welchen Regeln folgen wir dabei?“. Die Schau „Code Breakers“ suchte mit Werken von Stephen Willats, Josephine Meckseper und Thomas Locher nach Antworten. Kunsthallenrang in einer Privatgalerie. Wieder einmal bei Elisabeth und Reinhard Hauff. Wie auch bei den Deutschland-Premieren. 2016 etwa mit Clement Cogitores Film „Ni le ciel, ni la terre“, der mit flirrender Unsicherheit ständiger Nachtsicht-Aufnahmen Cogitores internationalen Aufstieg begründete.

Unsere Empfehlung für Sie

Tim Berresheim in der Galerie Hauff in Stuttgart: Diesem Künstler gehört die Zukunft

Tim Berresheim in der Galerie Hauff in Stuttgart Diesem Künstler gehört die Zukunft

Tim Berresheim gehört zu den spannendsten Gegenwartskünstlern. Er schafft seine Bildwelten mit digitalen Mitteln. Und sagt doch: „Künstliche Intelligenz interessiert mich nicht.“

Immer wieder seit der Eröffnung 1995 verknüpfte sich der Weg der Galerie mit in Stuttgart arbeitenden und oder lebenden Künstlerinnen und Künstlern. Immer aus Stuttgarts Konzeptjahren heraus gedacht, aus den Debatten der 1980er und frühen 1990er Jahre begründet. Thomas Locher, Julio Rondo oder auch Joan Jonas sind zu nennen. Bis hin zu jener Ausstellung, in der 2022 ein neuer Name platziert wird: Simon Herkner. Konzept, Sinnlichkeit und Haltung verbinden sich. Die Wucht von Herkners Auseinandersetzung unter anderem mit den Gräben von Verdun spiegelt die Entschiedenheit jeder Ausstellung von Elisabeth und Reinhard Hauff. Bis hin eben zum Finale mit Wolfgang Flad, dessen originär für die Räume entwickelte Konzeption wiederum Bühne für eine abschließende Performance war.

Ja, man musste hinauf in diese Räume, wollte hinauf. Um zu staunen und – ja doch! – um zu lernen. Nicht zuletzt, dass gerade tiefer Ernst auch aus Humor entsteht wie es uns etwa Tim Berresheim in der Galerie Hauff lehrte.

Die nächsten Schritte für Elisabeth und Reinhard Hauff? Wird die Kunst begründen. 

Zwei für die Kunst

Elisabeth Hauff
„Nach meinem Bachelor in Kunstgeschichte an der Universität Kopenhagen absolvierte ich 1977 den einjährigen „Works of Art“ Kurs bei Sotheby’s in London. Dort bekam ich anschließend eine Junior Spezialisten-Stelle in der Abteilung für Malerei und Zeichnung des 19. Jahrhunderts, die ich bei Sotheby’s in New York fortsetzte bis ich 1982 nach Paris zog. Dort eröffnete mir die Arbeit bei der Nordstern Fine Art Versicherung in Paris die Türen zu spektakulären Privatsammlungen. 1986 trat ich dem Kuratorenteam der Sammlung Thyssen-Bornemisza in der Villa Favorita in Lugano, Schweiz bei. Ab 1995 war ich wieder in der Auktionswelt als Vizepräsidentin von Christie’s, Genf tätig, bis ich mich im Jahr 2002 meinem Mann in der Galerie Reinhard Hauff in Stuttgart und der zeitgenössischen Kunst anschloss. Zudem verwalte ich auch eine Reihe von Privatsammlungen mit mehreren tausend Werken. Andrea Mantegna ist immer noch mein Lieblingskünstler und der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren.“

Reinhard Hauff „
Aufgewachsen mit der zeitgenössischen Kunst meiner Eltern, die sehr engagiert sammelten, kaufte ich meine ersten Kunstwerke von Rolf Walz und Thomas Locher, damals beide noch Studenten an der Kunstakademie Stuttgart, mit Anfang zwanzig. Ich liebte es, mit der Avantgarde der Stuttgarter Galeristen und Künstler abzuhängen, Ausstellungen aufzubauen, Streifen für Daniel Buren auf Fenster zu malen, Damenhandtaschen für Georg Herold mit Zement zu füllen oder Günther Förg durch die Weißenhofsiedlung zu führen. 1995 zog ich in die Galerieräume des legendären Achim Kubinski und eröffnete meine erste Ausstellung mit Stephen Willats. Die Galerie veranstaltete bis heute über 150 Ausstellungen mit Beiträgen von über 150 internationalen Künstlern und nahm an zahlreichen Kunstmessen auf der ganzen Welt teil. Zudem habe ich das Privileg, eine große private Sammlung verwalten zu dürfen.“

Weitere Themen

Elisabeth und Reinhard Hauff: Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern

Elisabeth und Reinhard Hauff Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern

Nicht nur für Stuttgart ist es ein Verlust: Die Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff hat geschlossen. Das Kunst-Traumpaar hat neue Ziele.
Von Nikolai B. Forstbauer
Neu im Kino: „Zoomania 2“: Die tierischen Spürnasen ermitteln wieder

Neu im Kino: „Zoomania 2“ Die tierischen Spürnasen ermitteln wieder

Diesmal geht es in die Sümpfe:
„Zoomania 2“ überzeugt mit einer intelligenten Story, visueller Fantasie, herrlichen Wimmelbildern und einigen Anspielungen.
Von Martin Schwickert
Booker-Preis-prämierter Roman: Subtile Studie verstockter Männlichkeit

Booker-Preis-prämierter Roman Subtile Studie verstockter Männlichkeit

David Szalay erzählt in „Was nicht gesagt werden kann“ auf so lakonische wie faszinierende Weise vom Aufstieg und Fall eines Jedermann.
Von Stefan Kister
Helmut Lachenmann wird 90: Ohren auf auch für Ungewohntes – zum 90. Geburtstag des großen Komponisten

Helmut Lachenmann wird 90 Ohren auf auch für Ungewohntes – zum 90. Geburtstag des großen Komponisten

Am 27. November wird der in Stuttgart geborene Komponist Helmut Lachenmann 90. Seine Musik verweigert das Gewohnte und definiert Schönheit völlig neu.
Von Susanne Benda
Schauspielerin Pauline Großmann: Ein Traum von Theater

Schauspielerin Pauline Großmann Ein Traum von Theater

Pauline Großmann ist die neue Teamplayerin im Ensemble des Stuttgarter Schauspiels. Nun hat sie den Nestroy-Preis gewonnen. Demnächst ist sie als Ophelia im „Hamlet“ zu sehen.
Von Roland Müller
SDP in Stuttgart: Einlass, Vorband, Setlist - Die wichtigsten Infos zum Konzert

SDP in Stuttgart Einlass, Vorband, Setlist - Die wichtigsten Informationen zum Konzert

SDP sind aktuell auf Tour. Was müssen Fans zum Konzert in Stuttgart wissen?
Von David Hahn
Konzert in Stuttgart: So war es bei Sabaton in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart So war es bei Sabaton in der Schleyerhalle

Auf ein Bier mit Sabaton: die schwedische Power-Metal-Band hat in der Schleyerhalle Schlachten auferstehen lassen und sich als ausgesprochen trinkfest erwiesen.
Von Thomas Morawitzky
Netflix-Serie: „Stranger Things“: Das Doppelleben des Steve Harrington

Netflix-Serie „Stranger Things“: Das Doppelleben des Steve Harrington

Den „Stranger Things“-Stars durfte man seit 2016 beim Erwachsenwerden zuschauen. Nun endet die Netflix-Serie, und nicht nur Joe Keery arbeitet längst an einer zweite Karriere.
Von Gunther Reinhardt
Zwei Musiker, ein Song: Ariel Oehl und Tristan Brusch liebten dieselbe Frau aus Stuttgart

Zwei Musiker, ein Song Ariel Oehl und Tristan Brusch liebten dieselbe Frau aus Stuttgart

Das ungewöhnlichste Duett des Jahres wurde in Stuttgart geboren: Die Musiker Ariel Oehl und Tristan Brusch singen in „Bad Cannstatt“ davon, wie sie sich in dieselbe Frau verliebten.
Von Björn Springorum
Klavierabend im Beethovensaal: Giorgi Gigashvili und seine Gender Studies am Klavier

Klavierabend im Beethovensaal Giorgi Gigashvili und seine Gender Studies am Klavier

Der georgische Pianist Giorgi Gigashvili hat in der Meisterpianistenreihe von SKS Russ im Beethovensaal gespielt.
Von Frank Armbruster
Weitere Artikel zu Stuttgart Porträt
 
 