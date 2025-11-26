Elisabeth und Reinhard Hauff Stuttgarts Kunst-Traumpaar bricht auf zu neuen Ufern
Nicht nur für Stuttgart ist es ein Verlust: Die Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff hat geschlossen. Das Kunst-Traumpaar hat neue Ziele.
Wer in die Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff wollte, musste nach oben. Stuttgart-Mitte, Paulinenstraße 47, fünfter Stock. Ein schmaler Gang dann, fast versteckt rechts ein Arbeitsraum, der auch Bibliothek und Besprechungszimmer war. Dort – umgeben von Büchern und Katalogen: Elisabeth und Reinhard Hauff. Ein Paar auf der Suche – nach Nahrung für das Gehirn, nach Impulsen, im besten Sinn mit- und weiterzudenken.