Taylor Swift hat einen neuen Song namens „Elizabeth Taylor“ angekündigt – benannt nach einer der größten Filmikonen des 20. Jahrhunderts. Doch wer war diese Frau und warum passt sie perfekt in Swifts neues Album?
14.08.2025 - 14:33 Uhr
Taylor Swift nennt den zweiten Song ihres kommenden Albums „The Life of a Showgirl“ schlicht „Elizabeth Taylor“. Ein Name, der nicht zufällig gewählt sein dürfte – sondern eine Anspielung auf eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Wer war Elizabeth Taylor? Und warum taucht sie ausgerechnet jetzt bei Swift auf?