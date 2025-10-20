Eltern psychisch kranker Kinder Wenn das Kind plötzlich Wahnvorstellungen hat
Wenn ein Kind an einer Psychose erkrankt, leidet die Familie mit. Zwei Eltern aus Stuttgart erzählen, wie sie mit der Krankheit ihrer Kinder umgehen.
Depressionen, ADHS, Autismus – das sind psychische Erkrankungen, über die heutzutage viele offen sprechen. Prominente und Privatpersonen berichten in sozialen Netzwerken offen von ihren Diagnosen – um Tabus zu brechen.
