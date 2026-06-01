Als Darja Varfolomeev am Schlusstag der Europameisterschaften in Varna mit ihrer Trainerin Julia Raskina-Rizzo auf die Noten für ihre Finalübung mit dem Ball wartete, tanzte die Gymnastin auf dem Sofa sitzend zum Song „bauch beine po“ von Shirin David: „Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau, brrr pa pa pap“. Bei den Titelkämpfen in Bulgarien hat Darja Varfolomeev mit ihren Waffen gekämpft – mit Präzision, Ausdruck und Höchstschwierigkeiten. Und mit Erfolg: Die 19-Jährige Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin vom TSV Schmiden ist zum ersten Mal Europameisterin im Mehrkampf geworden, hat Gold mit dem Ball gewonnen und ihren Titel mit dem Band erneut verteidigt.