Eine britische Schauspielerin ist in Australien wegen eines mutmaßlichen Drogenschmuggels in großem Stil angeklagt worden. Der Frau wird vorgeworfen, 320 Kilogramm Methamphetamin nach Australien einzuführen.
19.06.2026 - 11:39 Uhr
Wie die BBC berichtet, handelt es sich bei der Angeklagten um die 34-jährige Emaa Hussen. Sie erschien am Donnerstag vor einem Gericht in Sydney. Ihr wird vorgeworfen, versucht zu haben, eine große Menge Methamphetamin nach Australien zu importieren. Darauf steht im Höchstfall eine lebenslange Haftstrafe.