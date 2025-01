Einerseits will OB Frank Nopper Stuttgart bis 2035 emissionsfrei machen, andererseits plädiert er beim Autogipfel für eine Revision von CO2-Regularien. Das führt zu Kritik – auf die Nopper reagiert.

Dass die Sitzung des Stuttgarter Klimaausschusses am 17. Januar krankheitsbedingt ausgefallen ist, war im Nachhinein betrachtet eine unbeabsichtigte und dennoch passende Fügung. Am Tag zuvor hatte man sich nämlich im selben Sitzungssaal zum ersten Stuttgarter Autogipfel getroffen. Und das, was Oberbürgermeister Frank Nopper in diesem Rahmen forderte, wirkt wie ein Widerspruch zu dem, was der Klimaausschuss an dieser Stelle normalerweise verhandelt: wie die Stadt bis 2035, also bis in zehn Jahren, emissionsfrei wird.