In Emmendingen sind erstmals in Deutschland Kunstwerke von Johnny Depp zu sehen. Wie die Galerie den Weltstar gewann und was die Besucher erwartet.
20.03.2026 - 14:31 Uhr
Nicht Berlin, nicht München, nicht Frankfurt - sondern eine kleine Stadt im Breisgau wird Standort für eine Kunst-Premiere in Deutschland. In Emmendingen werden zum ersten Mal hierzulande Kunstwerke von Filmstar Johnny Depp ausgestellt. Den Zuschlag erhielten die Queens Kunstgalerien. Am Samstag öffnen die Türen der Ausstellung.