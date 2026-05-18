Das Ende der Eisheiligen markiert die kalte Sophie. Erfahren Sie, auf welchen Tag sie 2026 fällt und ob es noch einmal Frost geben wird.

Die kalte Sophie ist der letzte Tag der sogenannten Eisheiligen, einer alten Bauernregel, die sich aus jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen ableitet. Jedes Jahr fällt die kalte Sophie auf den 15. Mai (letzte Woche Freitag) und markiert traditionell das Ende der Frostgefahr in Deutschland. Damit gelten die Eisheiligen als traditioneller Orientierungspunkt für Gärtner, die sich vor späten Kälteeinbrüchen schützen möchten. Denn auch wenn der Frühling längst begonnen hat, ist das Frost-Risiko noch nicht vorbei.

Was sind die Eisheiligen? - Frostorientierung für Gärtner Traditionell umfassen die Eisheiligen den Zeitraum vom 11. bis 15. Mai und bestehen aus 5 Gedenktagen für Heilige. In diesem Jahr fielen die Tage auf die vergangene Woche (KW 20) von Montag, dem 11.05. bis Freitag, dem 15.05.2026. Die Tage sind nach den Namen der Heiligen benannt:

11. Mai (Montag): Mamertus

Mamertus 12. Mai (Dienstag): Pankratius

Pankratius 13. Mai (Mittwoch): Servatius

Servatius 14. Mai (Donnerstag): Bonifatius

Bonifatius 15. Mai (Freitag): Sophie (bekannt als kalte Sophie)

In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz beginnt die Zeit der Eisheiligen erst am 12. Mai. Der Grund für den Unterschied zum Norden liegt darin, dass die aus dem Norden Mitteleuropas kommende Kaltluft etwas Zeit benötigt, um auch die südlichen Regionen zu erreichen. Erst nach dem 15. Mai, also nach der kalten Sophie, empfehlen erfahrene Gärtner, frostempfindliche Pflanzen dauerhaft ins Freie zu setzen.

Klimatologischer Hintergrund

Die Eisheiligen gelten als meteorologische Singularität - einem Witterungsregelfall. Anfang Mai kann kalte Polarluft nach Mitteleuropa strömen und bei klarem Himmel Bodenfrost verursachen. Langfristige Klimadaten zeigen jedoch, dass Fröste im Mai seltener geworden sind. Betrachtet man allerdings die spätesten Frost-Termine der letzten 30 Jahre, fällt auf, dass die Eisheiligen immer noch eine gute Orientierungshilfe für den letzten Frost bleiben. Denn mit dem Maibeginn wird vor allem starker Bodenfrost (unter -2 Grad) deutlich unwahrscheinlicher. Bodentemperaturen um die 0 Grad fanden zwischen 1990 und 2020 hingegen auch noch vereinzelt in der zweiten Maihälfte statt.

Aktuelles Wetter und Frostgefahr in Deutschland

Nach dem Ende der Eisheiligen bleibt das Wetter in Deutschland wechselhaft. Ein Tiefausläufer bringt von Westen her Schauer und Gewitter, die sich bis zur Wochenmitte in vielen Regionen bemerkbar machen. Besonders in der Nacht zum Dienstag ist in Tallagen der westlichen und südwestlichen Mittelgebirge örtlich leichter Frost bis -1 Grad nicht ausgeschlossen. Gärtner sollten daher weiterhin vorsichtig sein, insbesondere in frostgefährdeten Gebieten. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad, doch die Nächte bleiben kühl, mit Tiefstwerten zwischen 10 und 1 Grad je nach Region.

Fazit

Auch nach dem Ende der Eisheiligen bleibt das Wetter in Deutschland unbeständig. Während tagsüber milde Temperaturen vorherrschen, können die Nächte in einigen Regionen weiterhin frostig werden. Gärtner sollten daher noch etwas Geduld haben, bevor sie empfindliche Pflanzen ins Freie setzen.