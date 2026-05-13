Die kalte Sophie ist der letzte Tag der sogenannten Eisheiligen, einer alten Bauernregel, die sich aus jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen ableitet. Jedes Jahr fällt die kalte Sophie auf den 15. Mai (diese Woche Freitag) und markiert traditionell das Ende der Frostgefahr in Deutschland. Damit gelten die Eisheiligen als traditioneller Orientierungspunkt für Gärtner, die sich vor späten Kälteeinbrüchen schützen möchten. Denn auch wenn der Frühling längst begonnen hat, ist das Frost-Risiko noch lange nicht vorbei.

Was sind die Eisheiligen? - Frostorientierung für Gärtner Traditionell umfassen die Eisheiligen den Zeitraum vom 11. bis 15. Mai und bestehen aus 5 Gedenktagen für Heilige. In diesem Jahr fallen die Tage auf die aktuelle Woche (KW 20) von Montag, dem 11.05. bis Freitag, dem 15.05.2026. Die Tage sind nach den Namen der Heiligen benannt:

11. Mai (Montag): Mamertus

Mamertus 12. Mai (Dienstag): Pankratius

Pankratius 13. Mai (Mittwoch): Servatius

Servatius 14. Mai (Donnerstag): Bonifatius

Bonifatius 15. Mai (Freitag): Sophie (bekannt als kalte Sophie)

In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz beginnt die Zeit der Eisheiligen erst am 12. Mai. Der Grund für den Unterschied zum Norden liegt darin, dass die aus dem Norden Mitteleuropas kommende Kaltluft etwas Zeit benötigt, um auch die südlichen Regionen zu erreichen. Erst nach dem 15. Mai, also nach der kalten Sophie, empfehlen erfahrene Gärtner, frostempfindliche Pflanzen dauerhaft ins Freie zu setzen.

Klimatologischer Hintergrund

Die Eisheiligen gelten als meteorologische Singularität - einem Witterungsregelfall. Anfang Mai kann kalte Polarluft nach Mitteleuropa strömen und bei klarem Himmel Bodenfrost verursachen. Langfristige Klimadaten zeigen jedoch, dass Fröste im Mai seltener geworden sind. Betrachtet man allerdings die spätesten Frost-Termine der letzten 30 Jahre, fällt auf, dass die Eisheiligen immer noch eine gute Orientierungshilfe für den letzten Frost bleiben. Denn mit dem Maibeginn wird vor allem starker Bodenfrost (unter -2 Grad) deutlich unwahrscheinlicher. Bodentemperaturen um die 0 Grad fanden zwischen 1990 und 2020 hingegen auch noch vereinzelt in der zweiten Maihälfte statt.

Wetter in der restlichen Eisheiligen-Woche wechselhaft

Die Wetterlage zu den Eisheiligen 2026 zeigt sich weiterhin typisch wechselhaft und kühl. Ein Tiefdruckgebiet über dem Nordosten Deutschlands sorgt für unbeständiges Wetter mit kräftigem Regen, Gewittern und teils stürmischen Böen. Besonders in der Mitte und im Süden des Landes sind bis Freitag Starkregen und Gewitter zu erwarten, begleitet von lokalem Hagel und Sturmböen. In den Nächten sinken die Temperaturen in höheren Lagen (ab etwa 700 Meter) teils unter den Gefrierpunkt und in den Alpen sowie Mittelgebirgen kann es sogar zu Schneefall kommen. Boden bleibt in den nächsten Tagen ebenfalls gebietsweise wahrscheinlich. Ab der nächsten Woche wird jedoch eine deutliche Wetterberuhigung und ein Temperaturanstieg erwartet, weshalb der Deutsche Wetterdienst mit keinem weiteren Frost mehr rechnet.

Fazit

Die kalte Sophie bleibt trotz Klimawandel ein sinnvoller Orientierungspunkt für Hobbygärtner. Zwar ist Frost im Mai seltener geworden, ganz ausgeschlossen ist er aber weiterhin nicht, besonders in ungünstigen Lagen oder bei klaren Nächten. Wer frostempfindliche Pflanzen wie Tomaten, Gurken, Zucchini oder Sommerblumen ins Freie setzen möchte, sollte deshalb weiterhin die Wetterprognose im Blick behalten. Nach aktuellem Stand dürfte die Frostgefahr zu den Eisheiligen 2026 vielerorts gering sein. Sicher ist aber: Erst nach der kalten Sophie sinkt das Risiko für späte Kälteeinbrüche traditionell deutlich.