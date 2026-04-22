Viktor Orban gibt seine Blockade in Sachen Ukraine auf. Wichtig ist, was die EU aus diesem unrühmlichen Kapitel für die Zukunft lernt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 22.04.2026 - 15:15 Uhr

Viktor Orban zeigt sich plötzlich von einer ungewöhnlich versöhnlichen Seite. Der scheidende Premier von Ungarn gibt überraschend die Blockade der Ukraine-Hilfe auf und stimmt dem nächsten Sanktionspaket der EU gegen Russland zu. Ob den notorischen Nein-Sager aus Budapest späte Einsicht oder Resignation nach seiner krachenden Wahlniederlage zu diesem Schritt bewogen hat, mag sein Geheimnis bleiben. Wichtig ist: nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern für die gesamte EU ist sein Abgang eine Erlösung.