Nach 122 Jahren geht eine Ära im Handwerk zu Ende: Die Bäckerei Stuber schließt ihre Türen. Mit der Schließung der Bäckerei geht ein Stück unverwechselbare Fellbacher Handwerkskultur verloren. Die Brezel in dem geschwungenen Namenszug der Bäckerei Stuber an dem markanten Gebäude am Cannstatter Platz in Fellbach steht für traditionelle Handwerkskunst. Bäckermeister und Konditor Markus Stuber führt zusammen mit seiner Frau Imke Evers den Betrieb bereits in vierter Familiengeneration. Karl Stuber hat 1903 die Bäckerei in Schorndorf gegründet und hatte diese dann zwei Jahre später, 1905, nach Fellbach verlegt.