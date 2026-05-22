Am 23. Mai wird in Cannes die Goldene Palme verliehen. Auf den letzten Metern hinterlässt „Das geträumte Abenteuer“ von Valeska Grisebach aus Deutschland Eindruck.
22.05.2026 - 18:00 Uhr
Die 79. Internationalen Filmfestspiele in Cannes neigen sich dem Ende zu, doch wer an diesem Samstag die Goldene Palme mit nach Hause nehmen wird, scheint sich noch schwerer voraussagen zu lassen als sonst. Wenn in den vergangenen Tagen die Filmgäste in den langen Schlangen vor den Kinosälen oder abends beim Wein plauderten, herrschte jedenfalls nur in einer Sache Einigkeit: Es gab schon deutlich stärkere Jahrgänge hier an der Croisette, und die ganz großen Meisterwerke, die alles andere überstrahlen, suchte man vergeblich.