„Endstation Sehnsucht“: Gewalt in der Wohnküche

Da steht sie nun in ihrem weißen Spitzenkostüm und auf High Heels, mit Fascinator und Handtäschchen bewaffnet, in der schmuddeligen Küche ihrer Schwester: Blanche DuBois (Natalie O’Hara) war einmal eine waschechte Südstaatenschönheit. Nach dem Tod der Eltern, ihres Mannes und dem Verlust ihres Landguts Belle-Rêve ist sie mittellos und alleine, eine alternde Lehrerin ohne Anstellung. Mit der Straßenbahn ist sie vom Busbahnhof New Orleans bis zur Haltestelle „Sehnsucht“ gerumpelt, dann weiter in die „Elysischen Felder“, wo ihre Schwester Stella (Sheila Bluhm) mit Ehemann Stanley (Max Hemmersdorfer) wohnt, einem „Pollacken“ und Arbeiter aus der Unterschicht. Kein Umgang für die arme Blanche. Jetzt ist sie da und kann nicht mehr weg.

Meilenstein der Dramatik in der Alltagsästhetik der 50er Jahre „Endstation Sehnsucht“ ist ein Meilenstein der modernen amerikanischen Dramatik. Vor knapp 80 Jahren, kurz nach dem zweiten Weltkrieg, brachte Regie-Ikone Elia Kazan Tennessee Williams sein Meisterstück auf die Bühne, bald darauf verfilmte er den mit einem Pulitzerpreis ausgezeichneten Stoff mit Marlon Brando und Vivien Leigh in den Titelrollen. Die Intensität dieser berühmten Adaption zu überstrahlen, ist schwierig, gerade wegen Brando und Leigh, die sich in den Rollen von Stanley und Blanche regelrecht zerfetzen.

Auf den ersten Blick sind Stück und Film Relikte der Vergangenheit; stark an die sozialen Bedingungen und die amerikanische Alltagsästhetik der frühen 1950er Jahre gekoppelt. Robin Telfers neue Inszenierung am Alten Schauspielhaus schwelgt in der Historizität der Vorlage. So grausam sich der Plot auch entwickelt; Stellas niedlich abgewetzte Wohnküche im Charme der Fifties, ihr verschnörkeltes Bettgestell mit den permanent zerwühlten Decken und die billigen Pressspanmöbel (Bühne: Siegfried E. Mayer) wirken anrührend nostalgisch, erst recht in der permanent schummrigen Bühnenausleuchtung. Robin Telfer belässt den Text in seinem historischen Rahmen und rückt ihn so von der Gegenwart ab. Der Theaterguckkasten wird zum Museum, in dem man etwas Gutes, Altes und Kostbares bestaunt.

Es geht um Rassismus, häusliche Gewalt und Traumata

Wer den Text nicht kennt, sollte sich allerdings wappnen, inhaltlich geht es ans Eingemachte. Rassismus, Sexismus, Klassismus sind die Themen, an denen sich heute noch, beziehungsweise wieder die Debatten entzünden, im Zuge der Epstein-Skandale und der Metoo-Bewegung. Es geht um Traumata und Verlustängste, um Macht, Missbrauch und Gewalt, um alles also, was auch Menschen im Hier und Jetzt umtreibt.

Heute präsentieren sogenannte „Tradwifes“ die rechts-konservativen Werte einer vermeintlich guten Haus- und Ehefrau, während toxische Männer in den Sozialen Medien demonstrieren, wie sie das ‚Nein‘ einer Frau quittieren, mit einem Fausthieb nämlich.

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Die Welt, in der Blanche, Stella, Stanley und dessen Poker-Freund Mitch (stark: Marius Hubel) leben, funktioniert ganz ähnlich. Auf harmonische, körperbetont romantische Phasen folgen im Ehealltag von Stanley und Stella brutale Episoden, in denen Stanley seine schwangere Frau schlägt und erniedrigt. Max Hemmersdorfer steigert sich intensiv in Stanleys rohe Körperlichkeit hinein, während Sheila Bluhm die mal burschikos-pragmatische, mal hoffnungslos verliebte Ehefrau gibt, die jeden blauen Fleck schnell vergisst. Natalie O’Hara spielt Blanche als äußerliche Aristokratin, die Stanley mit mühsam aufrechterhaltener Freundlichkeit begegnet, um ihn dann aber mit spitzen Sprüchen zu seiner Herkunft und mit scheinbar unbedachter Erotik zu provozieren. In Williams’ Anordnung fügen sich alle gegenseitig Verletzungen zu. Die alles verschlingende Macht liegt schlussendlich aber bei Stanley, dem Mann, der sich, bis ins Mark getroffen von Demütigungen und Vorurteilen aufgrund seiner Klasse, zum Herren aufschwingt über Blanche, die verwundete und entwurzelte Prinzessin aus der Oberschicht. Robin Telfer knüpft in seiner Inszenierung keinerlei Verbindungen zur Gegenwart, so hält er den beklemmenden Text auf Distanz. Die Arbeit, in Stanley, Blanche und Stella auch Menschen unserer Zeit zu erkennen, muss man also selber leisten.

Nächste Termine: 29.4. - 2.5., 5.5. -10.5.

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