Es gibt dieses Zukunftsbild von Stuttgart im Jahr 2045: Der Blick geht aufs Stuttgarter Rathaus, im Hintergrund pikst der Fernsehturm die Wolken. Kaum ein Dach ist zu sehen, das ohne Pflanzen oder Solarzellen auskäme, auch das Rathaus ist eingepackt in eine grüne Fassade. Auf dem Marktplatz wachsen Bäume, in der Mitte prangt ein begehbarer Springbrunnen. So könnte es dereinst in Stuttgart aussehen, haben sich das gemeinnützige Start-up Reinventing Society und das Wire Collective mit ihrer utopischen Fotodarstellung überlegt.