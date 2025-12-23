Der Iran verfügt über gewaltige Öl- und Gasreserven, steckt aber in einer schweren Energiekrise. Jetzt enden die Gaslieferungen in den Irak.
23.12.2025 - 18:36 Uhr
Der Iran kann im Zuge seiner Energiekrise seinen mitunter wichtigsten Abnehmer für Erdgas, den Irak, nicht mehr versorgen. Der Iran habe die Gaslieferungen komplett eingestellt, teilte das irakische Ministerium für Elektrizität heute in Bagdad mit. Das irakische Netz verliere damit 4.000 bis 4.500 Megawatt Strom, hieß es der Staatsagentur INA zufolge.