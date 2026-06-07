Die Vereinigten Staaten bauen ihren Einfluss in Südosteuropa mit Flüssigerdgas aus, um Russland als größten Gaslieferanten abzulösen.
07.06.2026 - 12:17 Uhr
Die USA nutzen den Umbau der Energieversorgung in Europa, um ihren geopolitischen Einfluss auf dem Balkan auszubauen. Mit Investitionen in Pipelines und LNG-Terminals sowie langfristigen Lieferverträgen wollen sie wichtigster Gaslieferant der Region werden. Doch in Brüssel wächst die Sorge, dass Europa damit eine alte Abhängigkeit durch eine neue ersetzt.