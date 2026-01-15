Zu unberechenbar die Risiken und keine staatliche Förderung durch Großbritannien. Die EnBW kehrt einem Windpark-Großprojekt in der Irischen See den Rücken.
15.01.2026 - 17:18 Uhr
Der Karlsruher Energieversorger EnBW zieht sich aus einem in der Irischen See geplanten Windpark-Großprojekt zurück und schreibt 1,2 Milliarden Euro außerplanmäßig ab. Grund für den Rückzug sei in erster Linie, dass die beiden Offshore-Windprojekte „Morgan“ und „Mona“ in Großbritannien zuletzt keine staatliche Förderung erhalten mehr hatten.