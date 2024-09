Kurzfristiger Stromausfall in der Innenstadt

Energieversorgung in Stuttgart

In weiten Teilen der Stuttgarter Innenstadt hat es am Montagmittag einen Stromausfall gegeben. Erste Angaben zur Dauer der Störung waren zu pessimistisch.

Christian Milankovic 09.09.2024 - 14:50 Uhr

Der Netzbetreiber Stuttgart Netze hat auf seiner Webseite am Montagmittag einen flächendeckenden Stromausfall in der Innenstadt gemeldet. Betroffen waren demnach die Postleitzahlenbereiche 70173, 70176, 70178, 70193, 70197, und 70199. Diese befinden sich in den Bezirken Mitte, West, Nord und Süd.