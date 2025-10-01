Lange hat es so ausgesehen, als ob die Landesregierung in Baden-Württemberg ihre Ziele beim Windkraft-Ausbau nicht erreichen könnte. Nun deutet sich eine überraschende Trendwende an.
01.10.2025 - 11:00 Uhr
Wie viel Spott hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann ertragen müssen: 1000 Windräder wollte die Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode bauen oder zumindest anschieben – niemals würde das klappen, hieß es allerorten, und irgendwann hat Kretschmann das Ziel sogar kleinlaut zurückgenommen. Doch jetzt, oh Wunder, sagt Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) plötzlich: „Mit derzeit 1260 Windräder im Antragsverfahren übertreffen wir das Ziel aus dem Koalitionsvertrag deutlich.“