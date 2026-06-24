Erstmals entsteht in der Region Stuttgart eine größere Produktionsanlage für Wasserstoff. Der Elektrolyseur und die Pipeline sind im Bau - einen wichtigen Abnehmer gibt es bereits.
Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas - der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in der Region Stuttgart ist dagegen ein sehr zähes Geschäft und tritt manchmal sogar auf der Stelle. Seit 25 Jahren arbeite man schon daran, sagte Taj Kanga von der regionalen Wirtschaftsförderung am Dienstag bei einer Veranstaltung bei den Stadtwerken Stuttgart. Doch nun ist bald ein bedeutendes Etappenziel erreicht: Eine der größten Anlagen Baden-Württembergs zur Produktion von Wasserstoff befindet sich im Stuttgarter Hafen im Bau, und eine zehn Kilometer lange Pipeline wird ebenfalls bereits verlegt.