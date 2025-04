Windräder am Schloss Solitude stehen vor dem Aus

Energiewende in Stuttgart

Der Regionalverband hat zwei von drei Stuttgarter Standorten ausgemustert – nur auf dem Grünen Heiner wird sich auch künftig auf der Gemarkung ein Windrad drehen. Ein Hintertürchen steht aber noch offen.

Thomas Faltin 02.04.2025 - 21:09 Uhr

Und täglich grüßt das Murmeltier: So dürften sich die Stadtwerke Stuttgart, die nahe am Schloss Solitude ein Windrad bauen wollen, derzeit vorkommen. Denn schon vor zehn Jahren hatte das Regionalparlament den Stadtwerken bei einem ganz nahe gelegenen Standort, dem Tauschwald bei Weilimdorf, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt scheint auch der neuerliche Anlauf abrupt zu Ende zu sein – auf der neuesten Liste des Regionalverbandes wurde der Standort an der Solitude nämlich gestrichen, ebenso wie eine zweite Fläche zwischen Vaihingen und A 8.