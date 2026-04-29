Energiewende zuhause Kann ich mit einem Smart Meter Strom sparen?
Ein intelligentes Messsystem ist Voraussetzung, um Solaranlage oder Wärmepumpe finanziell optimal zu betreiben. Doch der Einbau dieser Smart Meter verläuft ziemlich schleppend.
Ein intelligentes Messsystem ist Voraussetzung, um Solaranlage oder Wärmepumpe finanziell optimal zu betreiben. Doch der Einbau dieser Smart Meter verläuft ziemlich schleppend.
Schlusslicht in Europa – das tut weh. Während Länder wie Dänemark, Lettland oder Italien längst hundert Prozent der Haushalte mit Smart Metern, also intelligenten Stromzählern, ausgerüstet haben, liegt Deutschland laut der Bundesnetzagentur bei gerade einmal 5,5 Prozent. Selbst Ungarn oder Rumänien sind deutlich weiter.