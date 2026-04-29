Energiewende zuhause: Kann ich mit einem Smart Meter Strom sparen?

Schlusslicht in Europa – das tut weh. Während Länder wie Dänemark, Lettland oder Italien längst hundert Prozent der Haushalte mit Smart Metern, also intelligenten Stromzählern, ausgerüstet haben, liegt Deutschland laut der Bundesnetzagentur bei gerade einmal 5,5 Prozent. Selbst Ungarn oder Rumänien sind deutlich weiter.

Warum ist das so? Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärt dies damit, dass die Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit der Geräte in Deutschland „sehr ehrgeizig“ gewesen seien, entsprechend lange habe die Vorlaufzeit gedauert. Doch jetzt sei man auf einem guten Weg. Matthias Hüeber von den Stadtwerken Sindelfingen fasst das in weniger vornehme Worte: „Wir waren wieder mal deutscher als deutsch.“ Die Sicherheitssysteme seien enorm aufgebläht worden, so müsse etwa jedes Update vorher beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik genehmigt werden.

Ohne Smart Meter ist ein dynamischer Stromtarif nicht möglich

Was sind Smart Meter nun? Etwa die Hälfte der Haushalte haben bereits einen modernen Zähler in ihrem Schaltschrank im Keller – wenn der Netzbetreiber zusätzlich ein sogenanntes Gateway einbaut, können die erfassten Stromdaten auch versendet und ausgewertet werden. Der Eigentümer kann dann am Computer oder auf dem Handy sehr gut nachvollziehen, wann er wie viel Strom verbraucht hat – im Viertelstundentakt werden die Daten gespeichert. Die Netzbetreiber können umgekehrt besser vorhersehen, wann wie viel Strom benötigt wird.

Interessant wird es für den Verbraucher aber erst, wenn er sich auch für einen dynamischen Stromtarif entscheidet. Mittlerweile muss jeder Stromversorger einen solchen Tarif anbieten, sofern bereits ein Smart Meter installiert ist. Ohne funktioniert es einfach nicht. Wer nun eine Fotovoltaikanlage, einen Stromspeicher, eine Wärmepumpe oder eine Wallbox für ein E-Auto besitzt, kann theoretisch Geld sparen, indem er etwa das E-Auto nur dann lädt, wenn der Stromtarif gerade günstig ist (wenn er nicht ohnehin den quasi kostenlosen Strom aus seiner PV-Anlage nimmt).

Manche Anbieter versprechen Preisvorteile von mehreren hundert Euro im Jahr. Die Verbraucherzentrale fordert die Menschen aber auf, sich einen solchen Tarif genau anzuschauen. Nur wer eine oder mehrere der genannten Geräte besitze, könne überhaupt größere Stromverbräuche zeitlich verlegen. Sonst lohne sich ein dynamischer Tarif grundsätzlich kaum. Matthias Hüeber sagt, dass eine Familie in der Regel weniger als 100 Euro sparen könne.

Stromanbieter preisen diese Tarife gerne auch damit an, dass man mit einem solchen Tarif selbst negative Strompreise an der Strombörse mitnehmen könne – tatsächlich wird an der Strombörse für die Stromabnahme manchmal etwa 0,5 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Allerdings: Viele Stromanbieter haben einen Grundarbeitspreis, so dass der tatsächliche Preis nie ins Minus fällt.

Bei den Stadtwerken Stuttgart sieht dieser dynamische Tarif so aus. Der Grundarbeitspreis liegt bei 23,95 Cent pro Kilowattstunde, obendrauf kommt der flexible aktuelle Strompreis – in einem Preisbeispiel hat dieser an einem Tag im September 2024 zwischen minus 0,01 und 16,85 Cent pro Kilowattstunde geschwankt. Wer einen fixen Tarif bei den Stadtwerken wählt, zahlt derzeit 32,95 Cent pro Kilowattstunde. Maximal lassen sich bei diesem Beispiel also kurzzeitig bis zu neun Cent sparen, umgekehrt hat man das Risiko, bis zu acht Cent mehr zu bezahlen.

Das Problem ist aber, dass man zumindest bisher oft gar nicht so leicht an einen Smart Meter kommt. Die Stadtwerke Stuttgart geben derzeit eine Wartezeit von drei bis vier Monaten an – länger als vier Monate darf es laut Gesetzeslage gar nicht dauern. Christian Schebetka, der Sprecher der Stadtwerke Freudenstadt, nennt vier Wochen.

Freudenstadt hat am meisten Smart Meter eingebaut

Tatsächlich gehört Freudenstadt in dieser Hinsicht zu den besten Netzbetreibern. Bis Ende 2025 hätte jeder Netzbetreiber 20 Prozent der Pflichthaushalte (siehe Infokasten) bedienen müssen, bundesweit wurden tatsächlich 23,3 Prozent geschafft. Es geht also durchaus voran. Die Netze BW liegen bei 22,1 Prozent, die Stuttgart Netze bei 18,7 Prozent. Freudenstadt ist in Baden-Württemberg mit 28,2 Prozent Spitzenreiter.

In der Liste der Bundesnetzagentur stehen die Stadtwerke Sindelfingen dagegen noch mit null Prozent. Das sei aber ein Übertragungsfehler, betont Matthias Hüeber, tatsächlich seien 15 Prozent erreicht worden. Bis letztes Jahr habe es Lieferprobleme bei den wenigen zertifizierten Herstellern von Smart Metern gegeben, mittlerweile stünden ausreichend Geräte zur Verfügung.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Stadtwerke Freudenstadt ist, dass sie den Rollout vollständig mit eigenem Personal umsetzen, betont Christian Schebetka. Aber man kämpfe teils weiter gegen lange Lieferzeiten von Komponenten und gegen häufig sich ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen, so Schebetka. Auch dass der Staat Preise für Smart-Meter-Gebühren vorgibt, setze enge wirtschaftliche Grenzen.

Diese Gründe nennt auch Maike Hagedorn von den Netze BW, dem größten Netzbetreiber in Baden-Württemberg. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei bisher kaum möglich gewesen, weil der Einbau eines Smart Meters für Pflichtkunden gar nichts und für freiwillige Kunden maximal 100 Euro kosten darf. Dabei entstünden hohe Kosten für neue Prozesse und Produkte, so Hagedorn – gerade kleine Stadtwerke stünden hier vor großen Herausforderungen. Die Netze BW haben bisher allein für Pflichtkunden 120.000 Smart Meter eingebaut, dieses Jahr sollen weitere 60.000 hinzukommen.

Einbauoffensive von Enpal: 2,5 Millionen Geräte bis 2030

Selbst wenn der Smart Meter dann im Schaltschrank hängt, ist oft nicht alles prima. Selbst der BDEW räumt Schwierigkeiten ein. Oft seien mehrere Akteure im Spiel, nämlich Stromversorger, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und womöglich noch eine Elektrofirma. An diesen Schnittstellen kommt es nicht selten zu Missverständnissen oder mangelnder Kommunikation. Und dann funktionieren die Smart Meter gar nicht oder nicht optimal.

Das Unternehmen Metrify, eine Tochter des Geräte- und Stromanbieters Enpal, will nun ein Zeichen setzen: Bis 2030 sollen 2,5 Millionen Smart Meter eingebaut werden, und zwar kostenlos – ein anspruchsvolles Ziel, wenn man bedenkt, dass derzeit in ganz Deutschland nur 1,1 Millionen Geräte installiert sind. Bela Schramm, der Geschäftsführer von Metrify, will damit das Geschäftsmodell und zugleich die Stromwende voranbringen: „Deutschland braucht beim Smart-Meter-Rollout noch mehr Tempo.“

Kosten für Smart Meter

Pflichtgerät

Für viele Haushalte ist ein Smart Meter gesetzlich vorgeschrieben: Wer mehr als 6000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, wer eine PV-Anlage mit mehr als sieben Megawattpeak installiert hat oder wer eine Wärmepumpe oder eine Wallbox für das E-Auto besitzt, braucht ein Gerät. Aber selbst bei diesen Pflichtkunden sind erst 23,3 Prozent geschafft.

Kosten

Für Pflichtkunden ist der Einbau kostenlos, für alle anderen ist der Preis für den Einbau auf 100 Euro gedeckelt. Hinzu kommen jährliche Gebühren zwischen 40 und 110 Euro pro Jahr, je nach Stromverbrauch und Geräteausstattung. Diesen Preis hat der Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben. In den normalen Stromtarifen ist die Zählergebühr im Grundpreis „versteckt“. fal