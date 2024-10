Der Engelbergtunnel bei Leonberg war jüngst mehrmals und unplanmäßig dicht – nicht das erste Mal in diesen Tagen. Die Autobahn GmbH nennt den Grund. Nun wird außerdem eine Überleitung gesperrt.

Marius Venturini 29.10.2024 - 16:37 Uhr

So richtig rund lief es auf der Großbaustelle im Engelbergtunnel in den vergangenen Tagen nicht. Gleich dreimal waren sowohl Ost- als auch Weströhre jüngst aufgrund von unregelmäßiger Wärmeentwicklung gesperrt. An diesem Donnerstagabend, 31. Oktober, wird auch noch die Überleitung von der A 81 auf die A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe komplett dichtgemacht. Die Fahrbahndecke wird erneuert.