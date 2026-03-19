Im Engelbergtunnel bei Leonberg ist eine Spur der A81 Richtung Karlsruhe nach mehr als zwei Wochen Sperrung wieder geöffnet. Wann die weiteren Fahrstreifen folgen, ist noch offen.

Nun rollt der Verkehr wieder durch die Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg – zumindest auf einer Fahrbahn. Am späten Donnerstagvormittag kündigte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an, dass am Nachmittag um 14.30 Uhr eine Spur der A81 in Richtung Karlsruhe/München wieder geöffnet wird. Das haute nicht ganz hin, doch mit knapp zehnminütiger Verspätung war es dann so weit.

Der Brand am 3. März richtete große Schäden an. Foto: Simon Granville

Der Brand hatte verheerende Schäden im Tunnel hervorgerufen. „Die Sicherheitseinrichtung wurde auf den ersten 300 Metern komplett zerstört“, schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Pressemitteilung. Leitungen für Strom und Funk, die Beleuchtung sowie Schilder seien verschmort gewesen, Teile der Betondecke eingerissen.

In den vergangenen Tagen und Nächten hat die Autobahn GmbH die Weströhre und die Abluftkanäle gereinigt. Der beschädigte Beton wurde entfernt und eine neue Spritzbetondecke eingebaut. Zudem wurde eine provisorische Beleuchtung installiert. „Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird bis zur Wiederherstellung der vollständigen Sicherheitseinrichtungen während der Öffnung der vom Brand betroffene Bereich durch Beauftragte der Autobahn GmbH überwacht“, heißt es weiter.

Für weitere Sanierungsarbeiten wird die Weströhre bei Bedarf in der verkehrsarmen Zeit nachts gesperrt sein. Die Öffnung weiterer Fahrstreifen könne hingegen erst erfolgen, wenn die entsprechende Sicherheitstechnik vollumfänglich eingebaut sei. Derzeit fehlten hierfür noch Ersatzteile. „Daher ist der Zeitpunkt für eine Öffnung weiterer Fahrstreifen noch nicht abschätzbar“, teilt die Autobahn GmbH mit. „Es wird nach heutigem Stand noch mehrere Wochen dauern.“ Was das für den Verkehr in den Osterferien bedeutet, ist fraglich.

Zur Schadenshöhe im Tunnel können noch keine Aussagen gemacht werden. Entsprechende Gutachten seien jedoch beauftragt.