Im Engelbergtunnel bei Leonberg ist eine Spur der A81 Richtung Karlsruhe nach mehr als zwei Wochen Sperrung wieder geöffnet. Wann die weiteren Fahrstreifen folgen, ist noch offen.
19.03.2026 - 11:45 Uhr
Nun rollt der Verkehr wieder durch die Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg – zumindest auf einer Fahrbahn. Am späten Donnerstagvormittag kündigte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest an, dass am Nachmittag um 14.30 Uhr eine Spur der A81 in Richtung Karlsruhe/München wieder geöffnet wird. Das haute nicht ganz hin, doch mit knapp zehnminütiger Verspätung war es dann so weit.