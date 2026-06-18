Harry Kane lässt Thomas Tuchel und England auf den großen Wurf hoffen. Beim Auftaktsieg überzeugt der Mitfavorit offensiv, offenbart aber auch noch ein paar Schwächen.
18.06.2026 - 08:57 Uhr
Harry Kane sang auf dem Rasen zögerlich mit, als ihm Tausende englische Kehlen den Oasis-Klassiker "Wonderwall" von den Rängen entgegenschmetterten. Von einer Person ist in diesem Song die Rede, die Hoffnung gibt und Rettung verspricht - und für einen Augenblick schien es, als seien die Zeilen nur für den Torjäger des FC Bayern geschrieben worden. Englands 60-jähriger Titelfluch - er könnte dank Hoffnungsträger Kane wirklich enden.