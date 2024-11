Kunden einer Stuttgarter Aral-Tankstelle müssen am Freitag auf ihre gewohnte Spritsorte verzichten. Der Grund: Versorgungsengpässe. Was es damit auf sich hat.

Jonas Schöll 08.11.2024 - 17:47 Uhr

Wenn sich die Tanknadel immer weiter nach unten bewegt, sollten Autofahrer zeitnah an einer Tankstelle Halt machen. Doch wer am Freitag die Aral-Tankstelle in Stuttgart-Möhringen ansteuerte, in der Hoffnung, seinen Wagen mit dem Superkraftstoff Ultimate 102 zu betanken, musste feststellen, dass es keinen Sprit gibt.