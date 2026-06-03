Engpass im Kreis Ludwigsburg: Nach Schließung in Kornwestheim – Wertstoffhof Neckarweihingen völlig überlastet

Vom Regen in die Traufe: Wer zuletzt erst vor verschlossenen Türen am Wertstoffhof in Kornwestheim stand – das Gelände wird modernisiert ist seit April dicht –, muss mit etwas Pech auch auf dem Ausweichgelände in Ludwigsburg-Neckarweihingen unverrichteter Dinge wieder umkehren. Der Wertstoffhof ist seit der Schließung in Kornwestheim nämlich ungewöhnlich stark frequentiert, sodass es zu längeren Wartezeiten oder sogar zu früheren Schließzeiten kommen kann, wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt. Wer entsprechenden Müll zu entsorgen hat, wird daher gebeten, nach Möglichkeit auf andere Wertstoffhöfe in der Umgebung auszuweichen.