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  6. Nach Schließung in Kornwestheim – Wertstoffhof Neckarweihingen völlig überlastet

Engpass im Kreis Ludwigsburg Nach Schließung in Kornwestheim – Wertstoffhof Neckarweihingen völlig überlastet

Engpass im Kreis Ludwigsburg: Nach Schließung in Kornwestheim – Wertstoffhof Neckarweihingen völlig überlastet
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Wohin mit dem Sperrmüll? Am Wertstoffhof in Neckarweihingen drohen seit der Schließung in Kornwestheim lange Wartezeiten. Foto: picture alliance/dpa

Der Wertstoffhof „Wasserturm“ wird modernisiert und ist bis Jahresende zu, nicht alle Anlaufstellen kommen mit dem neuen Andrang klar. Was sind die Alternativen?

Vom Regen in die Traufe: Wer zuletzt erst vor verschlossenen Türen am Wertstoffhof in Kornwestheim stand – das Gelände wird modernisiert ist seit April dicht –, muss mit etwas Pech auch auf dem Ausweichgelände in Ludwigsburg-Neckarweihingen unverrichteter Dinge wieder umkehren. Der Wertstoffhof ist seit der Schließung in Kornwestheim nämlich ungewöhnlich stark frequentiert, sodass es zu längeren Wartezeiten oder sogar zu früheren Schließzeiten kommen kann, wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt. Wer entsprechenden Müll zu entsorgen hat, wird daher gebeten, nach Möglichkeit auf andere Wertstoffhöfe in der Umgebung auszuweichen.

 

Am Wertstoffhof „Wasserturm“ in Kornwestheim wurden bisher Abfälle wie Papier und Plastik, Restsperrmüll, Möbelholz, Grünschnitt und Elektrogeräte angenommen. Die Arbeiten auf dem Gelände dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres. Bis dahin müssen die Menschen aus der Umgebung alternative Annahmestellen ansteuern.

Vor allem der Samstag ist kritisch

Am nächsten gelegen ist die Anlage in Neckarweihingen, die daher offenbar die meisten Betroffenen nutzen. Das führe leider insbesondere zu Stoßzeiten zu den genannten Einschränkungen, sagt Andreas Fritz, Sprecher des Landratsamts Ludwigsburg. Insbesondere an Samstagen sei mit einem sehr hohen Andrang zu rechnen. „Ab etwa 12.30 Uhr kann es daher vorkommen, dass keine weitere Einfahrt mehr möglich ist.“ Nur so könne eine ordnungsgemäße Abwicklung der bereits anwesenden und wartenden Kunden gewährleistet werden.

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Eine Ausweitung der Öffnungszeiten in Neckarweihingen ist derzeit allerdings nicht geplant, da die anderen Wertstoffhöfe noch ausreichend Kapazitäten haben, heißt es vom Landratsamt. In erster Linie wird den Nutzern der „große und leistungsstarke Wertstoffhof“ Lehenfeld Plus in Asperg ans Herz gelegt.

Und welche Alternativen gibt es sonst noch? Eine ähnlich nahgelegene Anlaufstelle wie Asperg und Neckarweihingen gibt es nicht, die nächste ist erst wieder in Bietigheim-Bissingen, die vom Landratsamt ebenfalls empfohlen wird. Zudem steht noch der Wertstoffhof Korntal-Münchingen, zwischen Schöckingen und Münchingen, zur Verfügung. Doch Vorsicht: Hier gelten größere Einschränkungen, welche Stoffe abgegeben werden dürfen. Wer den Hof anfahren möchte, sollte sich vorher informieren, ob seine Abfälle dort überhaupt angenommen werden. „Aufgrund seiner geringeren Kapazität und seinen kurzen Öffnungszeiten empfehlen wir ihn ohnehin nicht als Ausweichmöglichkeit“, so Andreas Fritz.

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