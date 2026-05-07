Enkel suchen in Archiven Unsere Opas waren in der NSDAP
Seit die Mitgliederkartei der NSDAP gratis online steht, suchen viele darin nach ihren Großeltern. Menschen aus der Region erzählen, was sie herausfanden.
Seit die Mitgliederkartei der NSDAP gratis online steht, suchen viele darin nach ihren Großeltern. Menschen aus der Region erzählen, was sie herausfanden.
Was haben die Großeltern in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht? Wie dachten und verhielten sie sich? Das fragen sich immer mehr Menschen aus der Enkelgeneration. Hier erzählen fünf von ihnen, wie sie in Archiven recherchierten, warum sie das taten – und was sie herausgefunden haben.