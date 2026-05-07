Enkel suchen in Archiven: Unsere Opas waren in der NSDAP

Was haben die Großeltern in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht? Wie dachten und verhielten sie sich? Das fragen sich immer mehr Menschen aus der Enkelgeneration. Hier erzählen fünf von ihnen, wie sie in Archiven recherchierten, warum sie das taten – und was sie herausgefunden haben.

Mit Mitte 30 freiwillig an die Ostfront

Erst Parteimitglied, dann in Stalingrad verschollen: Otto Gottfried Mailänder Foto: privat

Als Frank Mailänder am Telefon die Geschichte seiner Recherche erzählt, sitzt er in Kroatien vor seinem Wohnmobil. Er sei ein freier Geist, sagt der 64-Jährige. So hätten ihn seine Eltern erzogen. Insofern grenzt sich Mailänder – bewusst oder unbewusst – von den Großeltern ab. Die seien wohl „treue Gefolgsleute“ der Nationalsozialisten gewesen. Die Großmutter Maria Anna habe noch in den 80er Jahren gesagt: „Beim Hitler war net alles schlecht.“

Frank Mailänder war nicht überrascht, als er in der Online-Datenbank des US-Nationalarchivs die Karteikarte seines Großvaters Otto Gottfried, Jahrgang 1905, fand. Sein Eintrittsdatum in die NSDAP: 1. Januar 1931, noch vor der Machtübernahme. So frühe Parteimitglieder seien wahrscheinlich von der Ideologie überzeugte Menschen gewesen, sagte die Historikerin Katharina Ernst unserer Zeitung. Der Enkel kann das Wissen um die Gesinnung des Opas „neutral“ sehen, als individuelles Puzzleteil der kollektiven Geschichte. Für sein Leben ändere das nichts.

Fragt sich, was beim Besuch des Opas in Berlin geschah: Frank Mailänder. Foto: privat

Mailänder recherchiert seine Familienhistorie schon länger. Er hat den Ahnenpass des Großvaters, in dem der „reines Ariertum“ über fünf Generationen nachwies. „Fünf Generationen – das war von Parteimitgliedern gefordert“, sagt Frank Mailänder. Auch die Karriere Otto Gottfried Mailänders im NS-System ist dokumentiert: Gebürtig von der Ostalb, war er zunächst Prokurist der Firma Voith in Heidenheim. Im Handbuch der NSDAP-Gaue, das Frank Mailänder online fand, ist er später als Kassierer der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt für den Gau Württemberg-Hohenzollern gelistet. Für diese Stellung zog das Paar nach Stuttgart, bekam vier Kinder, darunter 1937 Frank Mailänders Vater. Der erzählte später von den harten Jahren nach dem Krieg, als die Großmutter allein vier Kinder durchbringen musste, mit Näharbeiten und Kartoffelklau. Der Großvater war in der Schlacht von Stalingrad verschollen.

Verschollen in der Schlacht von Stalingrad

Stalingrad – das ist die Leerstelle in Mailänders Recherchen. Aus den Erzählungen des Vaters weiß er, dass der Opa als „kriegsunabkömmlich“ eingestuft war, Anfang der 40er Jahre aber nach Berlin reiste, wohl auf Geheiß der Partei. Nach seiner Rückkehr meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde an die Ostfront geschickt und gilt als verschollen im Kessel von Stalingrad. Was geschah in Berlin? Warum meldete sich ein Familienvater Mitte 30 freiwillig? Diesen Fragen will der Enkel nachgehen, vielleicht im Bundesarchiv in Berlin.

Ein Riss in der Familie

Familie Däuble: Drei von sechs Familienmitgliedern waren in der Partei. Foto: privat

Dass Politik ein Streitthema in der Familie ist, versteht Ursula Schlüter schon als Kind. Manchmal diskutiert die Mutter mit ihren Brüdern, dann wird schnell die Tür zugemacht. „Meine Mutter hörte BBC, zwei ihrer drei Brüder waren NSDAP-Mitglieder“, sagt Ursula Schlüter, 91 Jahre alt.

Vor kurzem hat die Leonbergerin in den Karteikarten der NSDAP nach Familienmitgliedern mütterlicherseits aus Besigheim gesucht. Ihr Sohn hatte sie auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Drei Namen hat Ursula Schlüter gefunden: Großvater Friedrich Däuble, der 1936 in die Partei eintrat. Onkel Walter, Mitglied seit 1931, und Onkel Richard, der sich 1937 dazu entschloss. Warum die drei diesen Schritt gingen, weiß Ursula Schlüter nicht. Der Opa starb, als sie zwei Jahre alt war. Sie kann nur vermuten, dass er sich als Senf- und Gurkenfabrikant Aufträge erhoffte. Von Onkel Richard ist bekannt, dass er Schulleiter im Elsass war und nach dem Krieg Arbeitsverbot bekam. Onkel Walter starb früh. Mit ihren Geschwistern habe sie früher viel über die NS-Zeit gesprochen, sagt Ursula Schlüter. Ihr Bruder Lothar Baier machte die Vergangenheit und ihre Bewältigung zu einem seiner großen Themen als Journalist und Autor.

Ursula Schlüter fand in der US-Datenbank die Namen ihres Großvaters und von zwei Onkeln. Foto: privat

Dass die Online-Dokumente lückenhaft sind (nur 80 Prozent der Karteikarten liegen vor), hat Ursula Schlüter auch erfahren. Obwohl sie sicher ist, dass ihr Schwiegervater und seine Schwester in der NSDAP waren, fand sie die Namen nicht. „Meine Tochter will jetzt weiterrecherchieren.“

NS-Opfer und Anhänger in einer Familie

Fabrikant Wilhelm Gugel kaufte günstig jüdische Besitz. Foto: privat

Haben sich die Großväter nach dem Krieg über die NS-Zeit unterhalten? Heinrich Lehfeldt (1891-1977) mit jüdischem Hintergrund, dessen Verwandte im Holocaust ermordet wurden. Und Wilhelm Gugel (1909-1973), NSDAP-Mitglied. Zum Beispiel bei der Hochzeit ihrer Kinder 1959? Wussten sie überhaupt um ihrer beider Hintergrund? Das sind Fragen, die Christian Lehfeldt, Enkel der beiden Männer, die in Lörrach und Freiburg lebten, nicht mehr klären kann. Denn auch seine Eltern sind schon gestorben.

Dass es in der Familie beide Seiten gibt – die in der NS-Zeit Verfolgten und die, die Teil des Systems waren –, weiß er erst seit kurzem. In der Datenbank des US-Nationalarchivs fand Lehfeldts Schwager die Mitgliederkarte des Großvaters mütterlicherseits: Mit dem Eintrittsdatum 1. Mai 1937 ist Wilhelm Gugel dort gelistet, Gründer der Gugelwerke Freiburg, die Zelte und Schlauchboote, im Krieg auch Flugzeugabdeckungen fertigten. Anlass der Recherche waren 180 Seiten Aufzeichnungen des Großvaters, die Lehfeldt von einer Cousine bekam und in denen dieser tagebuchartig die Zeit von Februar 1944 bis Oktober 1945 aufzeichnete. Der Enkel hat sie digitalisiert und die Gedankenwelt des Opas kennengelernt. „Er schildert, was vor Ort passiert, macht sich Gedanken zur politischen und militärischen Situation“, sagt Lehfeldt. „Anfängliche Überlegungen, wie der Krieg noch zu gewinnen wäre, wandeln sich später in Hoffnungslosigkeit.“

Christian Lehfeldt hat die Aufzeichnungen seines Großvaters auf 180 Seiten digitalisiert. Foto: privat/privat

Wie der Großvater zu den Nazis und ihrer Ideologie stand, warum er in die Partei eintrat, lässt sich nicht herauslesen, sagt Christian Lehfeldt, der in Freudenstadt lebt. Die NSDAP-Mitgliedschaft zu bewerten, fände der Enkel „anmaßend“. Keine Antwort bekommt der 65-Jährige auch auf die Frage, was der Opa während des Dritten Reiches über die Vernichtung der Juden wusste. Allerdings recherchierte er bei der Arbeit an dem Dokument, dass die Gugelwerke eine Zweigstelle in Breisach betrieben. Die Immobilie hatte Gugel 1941 von deren jüdischen Besitzern günstig erworben, die zum Verkauf gezwungen wurden. Nach dem Krieg ging der Besitz an den Oberrat der Israeliten Badens zurück. Heute ist die Gedenkstätte Blaues Haus dort untergebracht. Sie erzählt die Geschichte der Juden am Oberrhein.

Ein Buch für die Familie

Christian Lehfeldt will die Aufzeichnungen des Großvaters mit einem einordnenden Glossar und einem Vorwort binden lassen und an Geschwister, Neffen, Nichten, Cousins und seine Kinder verteilen. Ein Exemplar soll auch das Blaue Haus bekommen.

Verantwortung in Uniform

Friedrich Luchmann begleitete sogar Adolf Hitler nach Rom. Foto: privat

Jan Kirchners Urgroßvater war ein hochrangiger Beamter in der Nazi-Zeit: Friedrich Luchmann, geboren 1877, Oberregierungsrat beim Reichsverkehrsministerium, begleitete als Leiter sogar einen „Führersonderzug“. Es gibt ein Bild von ihm 1938 in Rom bei einem Besuch Hitlers bei Mussolini. Luchmann starb 1969, und Jan Kirchner, geboren 1979, konnte ihn nichts mehr fragen. Die Nazi-Vergangenheit blieb aber kein Geheimnis in der Familie. Unter anderem, weil der Großvater von Jan Kirchner, Fritz Luchmann, der Sohn von Friedrich Luchmann, in den 1970er Jahren vieles aufschrieb.

Opa setzte sich mit dem Holocaust auseinander

„Mein Großvater Fritz Luchmann wurde 1908 geboren, wuchs großbürgerlich in Köln und Berlin auf, er fuhr schon in den 1930er Jahren auf eine Urlaubsreise nach New York beispielsweise“, weiß Kirchner, der in Stuttgart lebt. In den Unterlagen seines Opas hat Kirchner auch, sauber abgeheftet, dessen Entnazifizierungsbogen gefunden. Der Großvater schrieb über sich selbst mit einer gewissen Distanz, das klang so: „Der Chronist ist 1933 der SA beigetreten.“ Von den Ideologien der Nazis war Luchmann offenbar anfangs durchaus überzeugt. Als er das brutale Vorgehen gegen Juden bei der „Reichskristallnacht“ in Frankfurt am Main erlebte, kam er jedoch bereits ins Zweifeln, so hat er es später zumindest notiert. Angeregt durch die US-Fernsehserie „Holocaust“ habe sich der Großvater dann in den späten 70ern noch einmal mit der grausamen Vernichtung der Juden durch die Nazis konfrontiert, erzählten Jan Kirchners Eltern.

Jan Kirchner mit seinem Großvater Fritz Luchmann am Klavier. Foto: privat

Fritz Luchmann hat den Krieg nicht in Europa erlebt. Kurz nach Kriegsbeginn geriet Luchmann auf einer Schiffsreise in britische Gefangenschaft und wurde in der damaligen Kolonie Südafrika interniert. Er kehrte erst 1947 zurück. Zu seinem Großvater hatte Jan Kirchner als Kind ein gutes Verhältnis, Luchmann zeigte dem Enkel viel Kultur und Museen. Kirchner war interessiert an der Vergangenheit, hat Geschichte studiert. Und er ist Bundeswehr-Veteran, 2010 war er ein halbes Jahr lang Afghanistan.

Bei dieser Familiengeschichte selbst Soldat werden? Kirchner erzählt, wie er mit Kameraden als Offiziersanwärter die KZ-Gedenkstätte Dachau besuchte: „Als sich unsere Uniformen in den Fenstern spiegelten, war das unheimlich.“ Wusste man doch, was hier von Uniformierten angerichtet worden war. „Mit der Uniform kommt eine besondere Verantwortung für dieses ,Nie wieder‘“, sagt Kirchner. Es sei richtig, dass sich viele mit der Vergangenheit auseinander setzten.

Dem Hochstapler auf der Spur

Karl Heiles Geschichte füllt ein dickes Buch. Foto: privat/privat

Mit der Lebensgeschichte Karl Heiles könnte man Hunderte Seiten füllen – und das hat sein Enkel Harald Graf, Jahrgang 1948, auch getan. Für die Familie hat der Stuttgarter ein 800 Seiten dickes Buch über den Mann geschrieben, den weder er noch seine Mutter, die Tochter Karl Heiles, kannten. Harald Graf hat im Ruhestand recherchiert, zuvor wusste niemand etwas über Karl Heile. Graf sagt: „Die Lücke in der Familiengeschichte musste geschlossen werden. Man muss sich seiner Geschichte stellen.“

Zwischen Karl May und Softporno

Karl Heile, geboren 1897 in gutbürgerlichen Verhältnissen, gab sich viele Namen: Charles Léon oder Carl Miles. Er sah sich als Privatgelehrter und Schriftsteller, sein Enkel bezeichnet ihn als Betrüger, Hochstapler und Frauenheld. Heile war viermal verheiratet, hatte acht offizielle Kinder, er wurde dutzende Male verurteilt, saß mehrere Jahre in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Die Akten und Schriftstücke über sein Leben füllen ganze Räume. Tausende Seiten Manuskripte sind auch erhalten, die Geschichten „irgendwo zwischen Karl May und Softporno“, sagt der Enkel Harald Graf.

Harald Graf sagt, man müsse sich seiner Geschichte stellen. Foto: privat

Karl Heile ist ein früher, glühender Verehrer der Nazis noch vor der Machtübernahme. Wegen Betrügereien in der SA kommt er aber 1933 in eines der ersten KZ in Sonnenburg in „Schutzhaft“. Er dokumentiert: „Die SS-Leute haben ihre Schulterriemen abgeschnallt. Schlagen mit ihnen, die Karabinerhaken nach unten, wie wild in den Menschenhaufen. Auf das Kommando ,Hinlegen‘ gibt es Fußtritte. Selbst auf den Kopf. Besonders wenn einer nicht mehr auf kann und liegen bleibt.“ Heile schickt Briefe an Hitler, weil er glaubt, der „Führer“ wisse nicht, wie brutal es unter seinen Leuten zugeht. Nachdem Heile freikommt, flieht er nach Österreich, entwickelt sich zum Nazi-Kritiker, schreibt für Wiener Zeitungen. Das weckt das Interesse der Gestapo, er wird erneut verhaftet mit der Maßnahme „Sicherungsverwahrung“, kommt ins KZ. Heile überlebt. 1947 tritt er im Dachauer Prozess als Zeuge auf und stirbt 1965 verarmt in Ludwigsburg.

Selbst recherchiere

NSDAP-Kartei

Das US-Nationalarchiv hat die digitalisierten Karteikarten der NSDAP auf seiner Homepage durchsuchbar gemacht. Die Suche ist kostenfrei. Auch die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat den Datensatz durchsuchbar gemacht. Allerdings ist das Angebot bezahlpflichtig.

Weitere Quellen

Sowohl das Bundes- als auch das Landesarchiv Baden-Württemberg bieten auf ihren Homepages Informationen, welche Quellen man wo findet, welche davon online zugänglich sind. Die Bundeszentrale für Politische Bildung hat eine Seite eingerichtet, auf der erklärt wird, wo und wie man Familiengeschichte recherchiert – und zeigt Beispiele erfolgreicher Suchen.

Stuttgart

Im Stuttgarter Stadtarchiv befinden sich die Personalakten der Stadtverwaltung. Hat der Vorfahr dort gearbeitet, könnte man darin fündig werden. Teilweise überlassen Stuttgarter Familien dem Archiv Feldpostbriefe und Tagebücher. Generell sind aber das Bundes- und Landesarchiv bessere Anlaufstellen, was die Nazi-Vergangenheit der eigenen Familie betrifft.