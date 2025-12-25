100 Meter lang und 100 Tonnen schwer, stinkt maximal und ist absolut ekelerregend: Ein Monster-Fettberg macht sich derzeit im Londoner Kanalsystem breit und sorgt für eine weihnachtliche Warnung. Wieder einmal.
Was stinkt bestialisch aus dem Untergrund, ist schon bei der Vorstellung ekelregend und absolut ungenießbar? Na klar, „Fatty McFatberg“ . Oder besser gesagt, der Enkel jenes legendären riesigen, steinartigen Klumpen aus Fett, Öl und Hygieneartikeln – wie Feuchttüchern-, der im Jahr 2017 die Londoner Kanalisation teilweise verstopfte und dem man eben diesen Namen offiziell gab.