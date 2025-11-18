Drei Ingenieure von Bosch aus Stuttgart hoffen auf den Zukunftspreis des Bundespräsidenten. Wird ihr Brennstoffzellensystem für Lkw ausgezeichnet? Die Entscheidung fällt in Berlin.
18.11.2025 - 06:01 Uhr
Am Mittwoch, 19. November 2025, fällt die Entscheidung, ob ein Ingenieurstrio von Bosch mit dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet wird. Die Beteiligten erfahren bei einer Gala im Kraftwerk Berlin, wer den mit 250 000 Euro dotierten Preis erhält. Der Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, sie wird im Stream auf der Internetseite des Deutschen Zukunftspreises und bei ZDF.de übertragen. Die TV-Ausstrahlung erfolgt zeitversetzt um 22:15 Uhr im ZDF.