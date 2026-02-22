Mit 56,3 Prozent der Stimmen gewinnt der amtierende Bürgermeister von Riederich die Stichwahl vor Bettina Beck (43,7 Prozent).
22.02.2026 - 19:44 Uhr
Tobias Pokrop ist neuer Bürgermeister von Rutesheim und tritt die Nachfolge von Susanne Widmaier an, die aus gesundheitlichen Gründen nach einer Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte. Der amtierende Verwaltungschef von Riederich im Kreis Reutlingen hat die Stichwahl an diesem Sonntag mit insgesamt 2553 Stimmen (56,3 Prozent) für sich entschieden können.