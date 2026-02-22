Mit 56,3 Prozent der Stimmen gewinnt der amtierende Bürgermeister von Riederich die Stichwahl vor Bettina Beck (43,7 Prozent).

Tobias Pokrop ist neuer Bürgermeister von Rutesheim und tritt die Nachfolge von Susanne Widmaier an, die aus gesundheitlichen Gründen nach einer Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte. Der amtierende Verwaltungschef von Riederich im Kreis Reutlingen hat die Stichwahl an diesem Sonntag mit insgesamt 2553 Stimmen (56,3 Prozent) für sich entschieden können.

Bettina Beck konnte im Vergleich zum ersten Wahlgang noch deutlich aufholen und 1979 Stimmen (43,7 Prozent) für sich verbuchen, doch gereicht hat es am Ende nicht. Die Wahlbeteiligung lag an diesem Sonntag bei 53,4 Prozent.

Der neue Bürgermeister lag schon im ersten Wahlgang vorn

Nachdem alle elf Wahlbezirke ausgezählt waren, ballte der neue Verwaltungschef vor Freude die Fäuste. In seiner ersten Rede vor etwa hundert Anwesenden im Rutesheimer Rathaus meinte er: „Ich bin stolz darauf, nun Bürgermeister von solch einer tollen Stadt sein zu dürfen. An so einem Abend könnte man die ganze Welt umarmen.“

Im ersten Wahlgang am 8. Februar hatte keiner der drei Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielen können, also musste die Entscheidung in einer Stichwahl fallen. Hinter dem Spitzenreiter Tobias Pokrop mit 49 Prozent hatte Bettina Beck, die amtierende Finanzdezernentin aus Ludwigsburg, nur 30,8 Prozent auf sich vereinen können. Alexander Fischer mit seinen immerhin 19,9 Prozent war damit aus dem finalen Rennen, er durfte nicht mehr an der Stichwahl teilnehmen.

Der dreifache Familienvater Tobias Pokrop hatte sich nach dem ersten Wahlgang zuversichtlich gegeben. Er wertete sein Ergebnis bereits zu diesem Zeitpunkt als „starkes Votum“ und betonte, dass ihm die hohe Präsenz in der Stadt und der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern Rückenwind gegeben hätten.

Bettina Beck hatte bis zur Stichwahl noch um jede Stimme gekämpft und versucht, insbesondere Nichtwähler anzusprechen und für sich zu gewinnen. Sie hatte auf ihre Erfahrung als Finanzdezernentin und eine sachorientierte, transparente Politik gesetzt. Trotz ihres engagierten Auftritts reichte das im zweiten Wahlgang nicht, um Pokrop zu überholen.

Susanne Widmaiers Amtszeit endet am 31. März

Wie geht es nun weiter? Die Wahlunterlagen werden zur Prüfung zum Landratsamt geschickt. Die Prüfung soll noch im März abgeschlossen werden. Bis dahin hat dann auch schon der Rutesheimer Gemeinderat am 9. März getagt, um Tobias Pokrop zum bestellten Bürgermeister zu wählen.

„Wir tun alles dafür, dass der neue Bürgermeister am 1. April antreten kann“, sagt der Erste Beigeordnete Martin Killinger. Die Amtszeit von Susanne Widmaier endet am 31. März.