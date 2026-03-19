Dieses Gerät soll dem endlosen Scrollen auf Social-Media einen Riegel vorschieben: die Zenbox. Was hinter der Erfindung des Stuttgarters Konstantin Singer steckt.
19.03.2026 - 15:00 Uhr
Schluss mit endlosem Scrollen: Mit seiner Erfindung, der „Zenbox“, möchte der Stuttgarter Konstantin Singer der Handysucht einen Riegel vorschieben. Weil er sich selbst an seinem Scrollen durch die Social-Media-Apps störte und sämtliche Apps nichts dagegen halfen, nahm der 36-jährige Stuttgarter das Problem selbst in die Hand. Im Dezember 2024 begann er, an einer Software und dem dazugehörigen physischen Device zu arbeiten. Nach wenigen Wochen hatte er den ersten Prototyp einer App und der Zenbox entwickelt, im Mai 2025 verkaufte er bereits die ersten Exemplare.