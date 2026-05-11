Forscher haben untersucht, wie sich die Regionen in Deutschland entwickeln. Baden-Württemberg schwächelt im Langzeitvergleich - auch wegen der Automobilkrise.
11.05.2026 - 12:56 Uhr
Der Landkreis München ist die wirtschaftlich am stärksten entwickelte Region in Deutschland, Cottbus verzeichnet die größten Fortschritte. Das zeigt eine Studie der Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Auch Baden-Württemberg schneidet gut ab – aber schwächelt im Langzeitvergleich.