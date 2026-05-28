Entwicklungsverzögerung: Lispeln reicht nicht – Wann ist ein Kind ein Fall für die Frühförderstelle?

Entwickelt sich ein Kind deutlich langsamer als andere, kann es sein, dass der Kinderarzt den Eltern zur Frühförderung rät. Aus gutem Grund: „Es gibt Fenster in der Entwicklung“, sagt Konstantina Mavridou-Lönne, die Leiterin der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) des Stuttgarter Gesundheitsamts und des Körperbehinderten-Vereins. Werden diese Fenster nicht genutzt, drohten „verfestigte Behinderungen“. Kinder mit einem schwachen Körpertonus zum Beispiel, deren Muskeln nicht gezielt gestärkt werden, könnten später oft nicht hüpfen, nicht springen, hätten keine Ausdauer. In der Schule hätten sie dann oft Probleme, weil sie nicht lange sitzen könnten.