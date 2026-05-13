Die Polizei hat nach dem Fund einer Leiche im Enzkreis ein wichtiges Detail veröffentlicht. Denn bislang war nicht bekannt, wie der Mann getötet wurde.
13.05.2026 - 12:20 Uhr
Nach dem Fund einer Leiche in Neuenbürg und der Festnahme eines Tatverdächtigen sind die Ermittler in ihrer wochenlangen Untersuchung des Falls einen Schritt weiter. „Die Ermittlungen und Feststellungen der Rechtsmedizin belegen nunmehr, dass das 41-jährige Opfer erschossen wurde“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.