Die Polizei hat nach dem Fund einer Leiche im Enzkreis ein wichtiges Detail veröffentlicht. Denn bislang war nicht bekannt, wie der Mann getötet wurde.

Nach dem Fund einer Leiche in Neuenbürg und der Festnahme eines Tatverdächtigen sind die Ermittler in ihrer wochenlangen Untersuchung des Falls einen Schritt weiter. „Die Ermittlungen und Feststellungen der Rechtsmedizin belegen nunmehr, dass das 41-jährige Opfer erschossen wurde“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. 

 

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Ein Spaziergänger findet eine Leiche auf einem Feldweg. Die Polizei schweigt zunächst, ist nun aber überzeugt, dass es sich um ein Verbrechen handelt.

Etwas mehr als einen Monat nach dem Fund des toten Mannes in einem Auto in Neuenbürg (Enzkreis) war Anfang April ein dringend Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen den 40-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Den Angaben der Behörden zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer. Zum Motiv für die Tat teilte die Sonderkommission „Motor“ bislang nichts mit.