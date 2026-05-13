Etwas mehr als einen Monat nach dem Fund des toten Mannes in einem Auto in Neuenbürg (Enzkreis) war Anfang April ein dringend Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen den 40-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Den Angaben der Behörden zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer. Zum Motiv für die Tat teilte die Sonderkommission „Motor“ bislang nichts mit.