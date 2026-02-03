Auch Bill Clinton taucht wiederholt in den veröffentlichten Dokumenten aus dem Epstein-Fall auf. Lange hatte der ehemalige US-Präsident eine Aussage dazu verweigert. Jetzt lenkt er ein.
03.02.2026 - 10:17 Uhr
Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hat sich Medienberichten zufolge bereit erklärt, nun doch im Zuge der Aufarbeitung des Epstein-Skandals vor dem US-Kongress auszusagen. Clinton habe eingelenkt, um damit einem drohenden Verfahren wegen Missachtung des Kongresses zuvorzukommen, berichteten der Sender CNN und die „New York Times“ übereinstimmend.