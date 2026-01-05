Equal Pay Day 2026 Im Theaterhaus Stuttgart: Warum zahlen Männer 16 Prozent mehr?
Ist das gerecht? Im Theaterhaus Stuttgart sollen Männer bis zum 27. Februar 16 Prozent für ihre Tickets bezahlen als Frauen. Wir erklären, warum.
Ist das gerecht? Im Theaterhaus Stuttgart sollen Männer bis zum 27. Februar 16 Prozent für ihre Tickets bezahlen als Frauen. Wir erklären, warum.
Wie soll man auf die Tatsache reagieren, dass Frauen in Deutschland im Durchschnitt noch immer weniger verdienen als Männer? Das Theaterhaus Stuttgart überrascht mit einer buchstäblich einzahlenden Idee: Bis einschließlich 27. Februar gibt es beim Ticketkauf die freiwillige Option „Männerticket“, das 16 Prozent teurer ist als der reguläre Preis.