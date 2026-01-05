 
  Kultur

  Im Theaterhaus Stuttgart: Warum zahlen Männer 16 Prozent mehr?

Equal Pay Day 2026 Im Theaterhaus Stuttgart: Warum zahlen Männer 16 Prozent mehr?

Equal Pay Day 2026: Im Theaterhaus Stuttgart: Warum zahlen Männer 16 Prozent mehr?
1
Zum Gender Pay Day 2026: Das Theaterhaus Stuttgart lässt Männer mehr zahlen Foto: Andreas Feucht

Ist das gerecht? Im Theaterhaus Stuttgart sollen Männer bis zum 27. Februar 16 Prozent für ihre Tickets bezahlen als Frauen. Wir erklären, warum.

Wie soll man auf die Tatsache reagieren, dass Frauen in Deutschland im Durchschnitt noch immer weniger verdienen als Männer? Das Theaterhaus Stuttgart überrascht mit einer buchstäblich einzahlenden Idee: Bis einschließlich 27. Februar gibt es beim Ticketkauf die freiwillige Option „Männerticket“, das 16 Prozent teurer ist als der reguläre Preis.

 

Bis 27. Februar arbeiten Frauen unbezahlt

Der Hintergrund: „Genau diese 16 Prozent“, sagt Theaterhaus-Sprecher Kai Bliesener, „beträgt die unbereinigte Gender Pay Gap in Deutschland: Frauen verdienen demnach im Schnitt 16 Prozent weniger als Männer und arbeiten – rechnerisch – bis zum 27. Februar eines Jahres unbezahlt“. „Das Theaterhaus Stuttgart“, so Bliesener weiter, „dreht den Spieß um – und macht die Lohnungleichheit sichtbar, indem sie spürbar wird“.

