Vier Jahre lang hat die Bürgermeisterin von Todtmoos weniger Geld bekommen als ihr männlicher Vorgänger – zu Recht, findet der Verwaltungsgerichtshof.
27.03.2026 - 13:02 Uhr
Die ehemalige Bürgermeisterin von Todtmoos; Janette Fuchs, hat keinen Anspruch darauf, nachträglich dasselbe Gehalte wie ihr männlicher Vorgänger und ihr männlicher Nachfolger zu erhalten. Der 4. Senat des Mannheimer Verwaltungsgerichtshof hat jetzt ihre entsprechende Equal-Pay-Klage zurückgewiesen. Das Freiburger Verwaltungsgericht als Vorinstanz hatte noch zugunsten der 59-Jährigen entschieden und eine Diskriminierung erkannt. Fuchs hatte vier Jahre lang Monat für Monat rund 700 Euro weniger erhalten.