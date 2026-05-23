Erbschaftssteuer Unverdienter Reichtum?
Der Streit um die Erbschaftssteuer hat ein hohes Erregungspotenzial. Soll man Erben höher belasten, um Ungleichheiten zu lindern? Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Der Streit um die Erbschaftssteuer hat ein hohes Erregungspotenzial. Soll man Erben höher belasten, um Ungleichheiten zu lindern? Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Die Erbschaftsteuer ist ein politisches Dauerthema, das die Politik seit Jahrzehnten nur widerwillig anfasst. Reformen erfolgen meist nicht aus politischem Antrieb, sondern auf Druck des Bundesverfassungsgerichts. Auch diesmal ist es wieder so: In Karlsruhe steht eine Entscheidung an, die die steuerliche Behandlung von Vermögen im Erbfall neu justieren könnte. Doch wer die öffentliche Debatte verfolgt, sieht schnell, dass es um weit mehr geht als ums Steuerrecht. Es geht um Familie, um Gerechtigkeit, um wirtschaftliche Vernunft und nicht zuletzt um die Frage, wie viel Ungleichheit eine demokratische Gesellschaft verträgt.
Wann beginnt die eigene Regelaltersrente und wie hoch fällt sie voraussichtlich aus? Darüber informiert die Deutsche Rentenversicherung jedes Jahr automatisch im Rentenbescheid. Doch es steckt noch mehr im Schreiben.